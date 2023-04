SWR1 Sonntagmorgen am 16.04.23

Die Themen:

Erstkommunion am Weißen Sonntag / Warum junge Kenianer Krankenpfleger in Deutschland werden wollen / Gegen eine Kirche des Ausschließens: Der französische Bischof Jacques Gaillot ist im Alter von 87 Jahren verstorben / Gespräch mit Dr. Ursula Wollasch. Sie ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart unabhängige Ansprechpartnerin für transsexuelle Menschen und für alle, die sich der Queer-Community zugehörig fühlen / Kirche auf dem Wasser – Anne Ressel ist Seelsorgerin der Binnenschiffer und Binnenschifferinnen / Fasten u. Arbeiten im Ramadan – Muslime in Deutschland / Pilger-Saison: Jugendliche pilgern nach Konstanz / Standpunkt: Der Vatikan bremst den Reformeifer / Neue Modelle: Die Konfi-Kompakt-Kurse

Redaktion: Utku Pazarkaya