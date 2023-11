SWR1 Sonntagmorgen am 12.11.2023

Die Themen:

Nachbarschaftsprojekt Garten-Werkstatt Mannheim / Madonnen-Ausstellung in Koblenz / Protestaktion #LichtAus am Stuttgarter Riesenrad - Freiwilligendiensten soll Geld gekürzt werden / Gespräch mit Gina Schöler, Was tun gegen den Winterblues? / Integration statt Frust und Abschiebung – Standpunkt: Fastnacht feiern trotz Krisen und Kriegen? / Frankreich: Reparaturbonus für Textilien gestartet

/ Augustinermuseum in Freiburg wird 100 / 40. Jahrestag: Erste Zapfstelle für bleifreies Benzin in Betrieb

Redaktion: Hans Michael Ehl