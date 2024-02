SWR1 Sonntagmorgen am 11.02.2024

Die Themen:

Umfrage: Wie halten Sie's mit den tollen Tagen? / Gute Laune in schwierigen Zeiten. Gespräch mit Lorenz Beckhardt, Pressesprecher des jüdischen Karnevalsvereins "Kippaköpp" / Kommentar: Wer steht auf für die Jüdinnen und Juden im Land? / Der Trieb und der Bildschirm - Eine pornosüchtige Frau outet sich / Viel Toleranz, verhaltener Zuspruch - Die liberalen Muslime in Deutschland / Was macht einen liberalen Islam aus? Gespräch mit Friedmann Eißler, Islambeauftragter Württembergische Landeskirche / Dem alten Männerbild ein neues entgegensetzen – Ein Projekt nur für Jungen im Frauenhaus Trier / Hochbetrieb zu Fassenacht - Die Kreppelbude in Mainz-Gonsenheim

Redaktion: Ulrich Pick / Moderation: Nela Fichtner