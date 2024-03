SWR1 Sonntagmorgen am 10.03.2024

Die Themen:

Umfrage: Wie fühlen Sie sich? – Laetare: die Hälfte der christlichen Fastenzeit ist um / Der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt - Eine Familie in Vorbereitungen / Fasten und Glauben - Warum ist der Verzicht in Religionen so wichtig? Gespräch mit Dr. Michael A.Schmiedel, Religionswissenschaftler, Universität Bielefeld / Umfrage: Mit oder ohne BaföG - Wie finanzieren junge Menschen ihr Studium? / Standpunkt: Leben unter dem Existenzminimum - Abgespeckte BaföG - Reform entspricht nicht der Realität! / Frankreich verankert Recht auf Abtreibung in der Verfassung - Wie ist der Stand der Dinge in Deutschland? Kollegin-Gespräch mit Claudia Bathe / Erster Jahrestag - nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas / Ruhe -oder Unruhestand - Workshop für betreutes Rentnerwerden

Redaktion: Cüneyt Özadali