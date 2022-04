SWR1 Sonntagmorgen am 09.01.2021

Die Themen: Umfrage zum Welt-Glücks-Tag: Was bedeutet für Sie Glück? /

Unterrichtsfach Glück - Gespräch mit Dr. Ernst Fritz-Schubert, Entwickler des Konzepts und Leiter des Fritz-Schubert-Instituts, Heidelberg / Umfrage: Glückliche Tiere / Die Ukrainerin Alina bezieht mit Mutter eine neue Wohnung /

Hotel InnDependence in Mainz nimmt schwerbehinderte Personen aus der Ukraine auf / Standpunkt: Keine klaren Worte - Der Papst und der Ukraine-Krieg / Bloggerin Katharina Nocun - Verschwörungserzählungen im Ukraine-Krieg / Welt-Down-Syndrom-Tag: Armin Rist will mitbestimmen /

Frauen dürfen im Bistum Essen die Taufe spenden - Gespräch mit Andreas Sturm, Generalvikar im Bistum Speyer / Collage: Frühlingsgefühle in Tübingen /

Collage: Interkulturelle Friedensgebete / Keine Angst vor dem Tod: 16-jährige macht FSJ im Hospiz in Dernbach / Wandern und positiv denken - "Ermutigungsweg" der Evangelischen Kirchengemeinde Mergelstetten /

Schule für Straßenkinder in Kabul

Redakteur: Dimi Triantafillu mehr...