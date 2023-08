SWR1 Sonntagmorgen am 06.08.2023

Die Themen:

Visaregelung für Erdbebenopfer läuft aus - Kinder wollen Mutter in Deutschland behalten /

Hilfe vor Ort – „Wir bereiten uns auf den Winter vor“, Gespräch mit Markus Brandstetter, Gründer von "Drei Musketiere e.V. Reutlingen“ /

Collage: Kath. Weltjugendtag in Lissabon /

Fördern und Fordern - Was denkt die Jugend über das katholische Welttreffen /

Volle Kirchen - seit fünf Jahren als Auslandspfarrerin in Südafrika, Gespräch mit Nicole Otte-Kempf /

Zahl der Straftaten steigt - aktueller BW-Tätigkeitsbericht Antisemitismus /

Teaser zu SWR2 Glauben - "Ein Familienbetrieb trotz der Krise“ /

Zurück ins Leben - jesidische Frauen in Baden-Württemberg /

Redaktion: Cüneyt Özadali