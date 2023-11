SWR1 Sonntagmorgen am 05.11.2023

Die Themen:

100 Tage Ehrenamtskarte - Gespräch mit Ursula Winkler, Projektleiterin, Ostalb-Kreis / Wertschätzung - 100 Tage Ehrenamtskarte in Baden-Württemberg / Wie steht es um die Gleichstellung? - Die Bundesstiftung zieht nach zwei Jahren Bilanz. Gespräch mit Lisi Maier, Direktorin Bundesstiftung Gleichstellung / Mahnen und erinnern -Kardinal Wetter-Platz in Landau wird nicht umbenannt / Interreligiöses Treffen - Juden und Muslime kommen in der Mannheimer Synagoge zusammen / Mit Eigeninitiative angeworben - Indische Pflegekräfte im Schwarzwald / Standpunkt: Richtige Weichenstellung, aber es braucht seine Zeit! - Zügige Integration in den Arbeitsmarkt von Asylbewerbern / Alle zwei Stunden Milch – Babysitter - Kurs beim DRK.

Redaktion: Cüneyt Özadali