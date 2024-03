per Mail teilen

Die Themen:

Kampagne gegen Diskriminierung von Frauen / Standpunkt „Her mit den alten Frauen“ / Umfrage Gender Care Gap / Proteste und Stellungnehmen gegen die AfD – Gespräch mit Prof. Ulrich Eith / Selten thematisiert: Gastarbeiterinnen / Wie unterscheide ich zwischen Antisemitismus und Kritik an der Politik Israels? Talk mit Gabor Paal / Jüdischer Jugendkongress in Berlin / Scholz beim Papst zu Besuch in Rom

Redaktion: Utku Pazarkaya