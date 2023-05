SWR1 Pfingstsonntagmorgen am 28.05.2023

Stichwort Pfingsten - Auf einer Taubenpflegestation - Gespräch zur Taube mit Dr. Rainer Hagencord - Kirchenfenster in Bristol werden ausgetauscht - Gespräch mit Sarah Vecera zu „Wie ist Jesus weiß geworden? - Stimmung in Stuttgart vor der Stichwahl in der Türkei - Vulkanfotografin Ulla Lohmann - Ein deutscher Abt in Jerusalem – Porträt Nikodemus Schnabel - Was ist Trost? Über eine vergessene Geste - Pascal, schwerbehinderter Azubi

Redaktion: Sabine Brütting