SWR1 Pfingstsonntagmorgen am 05.06.2022

- Umfrage: Was wird an Pfingsten gefeiert? - Fest der Begeisterung - Stichwort Pfingsten - Weltumwelttag – Was tut die Kirche? Gespräch mit Umweltbischof Rolf Lohmannn, Deutsche Bischofskonferenz - Kein Gebet mehr für den Patriarchen - Ukrainische orthodoxe Gemeinden brechen mit Moskau - Kommentar: Wie bitte?- Die EU knickt schon wieder vor Viktor Orban ein - Eine erste Bilanz: Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - Tausende leiden - Wasserkrieg in Burkina Faso - Kompass 2022 - Wie steht es um die Lebensbedingungen von Kindern, Gespräch mit Joshua Hofert, Vorstandsprecher, Terre des Hommes - 50 Jahre Unesco-Welterbetag, Kloster Maulbronn - Millionen Follower - Die Auschwitz-Überlebende Lily Ebert hat mit ihrem Urenkel einen TikTok-Kanal

Redaktion: Cüneyt Özadali