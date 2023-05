SWR1 Pfingstmontagmorgen am 29.05.2023

per Mail teilen

Umfrage: Brauchen Sie den Pfingstmontag? - Pfingsten ist Rot - Liturgische Farbensymbolik (Gespräch mit Prof. Dr. Ansgar Franz, Katholisch-Theologische Fakultät, Uni Mainz) - Auf zu den Schäfchen - mit einer rollenden Holzkirche Menschen zusammenbringen

- 20 Jahre ÖKT - Gab es Fortschritte in der Ökumene? (Gespräch mit Prof. Dr. Johanna Rahner, Inst. für ökumenische und interreligiöse Forschung, Uni Tübingen) - Innere Einkehr - Yoga in der Kirche - Der Rausch als Religion: Die Ayahuasca-Kirche Santo Daime - Historisches Projekt - Schüler initiieren Stolpersteine - Koscher und lecker - die jüdische Bäckerei in Casablanca - Assistenzhund Nani - große Stütze für Menschen mit Beeinträchtigungen

Redaktion: Cüneyt Özadali