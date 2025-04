Bei SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR1 Baden-Württemberg gibt es ab dem 22. April jeden Abend die SWR1 Musikclubs. Vier Stunden, um sich ausführlich der Musik zu widmen.

Für alle Musikfans

Am 22. April geht's los: Jeden Abend gibt es ab 20 Uhr eine gemeinsame Musiksendung von SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR1 Baden-Württemberg. Vier Stunden Musik: Von Rock-Sounds über deutschsprachige Musik bis zu Country-Legenden, von herzerweichenden Soul-Klassikern, dem Besten aus den 80ern und 90ern bis hin zu mitreißenden Party-Hits zum Abfeiern.

Dazu hört ihr spannende Talks und natürlich das geballte Wissen aus den Musikredaktionen von SWR1 Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Regelmäßig gibt's auch die besten Ausschnitte aus dem Musikpodcast "Meilensteine".

Fester Bestandteil der ARD Audiothek

Die Musikclubs ersetzen in SWR1 RP unter der Woche die Sendungen "SWR1 Der Abend" sowie an den Wochenenden "Nightfever" und "Die 80er". In SWR1 BW lösen die neuen Gemeinschaftssendungen die bisherigen "Musik Klubs" ab. Alle sieben "Musikclubs" gibt es anschließend zum Immerwieder-hören in der ARD Audiothek .

Die SWR1 Musikclubs

In SWR1 oder auf SWR1.de hört ihr die SWR1 Musikclubs von Montag bis Sonntag von 20 bis 24 Uhr mit täglich wechselnden Musikstilen.