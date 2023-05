SWR1 Feiertagsmorgen am 18.05.2023

Die Themen:

Jewrovision 2023 "Don’t Stop Believing“ in Frankfurt /

Die Zusammenarbeit geht weiter – Polizeirabbiner vermitteln jüdisches Leben, Gespräch mit Moshe Flomenmann, Polizeirabbiner in Lörrach, Landesrabbiner von Baden / Diversity Tag - Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu / 175 Jahre Deutsche Nationalversammlung - was geschah am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche? / 175 Jahre Deutsche Nationalversammlung - das Verhältnis von Kirche und Staat, Gespräch mit Hanna-Lena Neuser, Direktorin der Evangelische Akademie Frankfurt / Schinken ohne Schwein - Vegane Alternative mit Biss / Umfrage: Feiern oder nicht feiern - Ist der Vatertag noch zeitgemäß? /

Stichwort Christi Himmelfahrt

Redaktion: Cüneyt Özadali