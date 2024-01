SWR1 Feiertagsmorgen am 06.01.2024

per Mail teilen

Die Themen:

Klimawandel in Amazonien - Sternsinger und ihr Spendenziel / Amazonien im Klimawandel - wie Sternsinger-Projkete helfen. Gespräch mit Susanne Dietmann, Kindermissionswerk "Die Sternsinger" / Gemeinschaftliches Wohnen auf dem Land - die Genossenschaft Sonnenwald / Aus Erfahrungen mitgemeinschaftlichen Wohnformen gelernt. Gespräch mit IBA-Indentant Andreas Hofer / Gemeinschaftliches Wohnen in der Stadt - Beispiel Stuttgarter Palotti-Quartier / Kommentar: AfD nicht verbieten, sondern inhaltlich stellen / Von einer Krippe zur nächsten - gelebtes Brauchtum in Polen

Redaktion: Nela Fichtner