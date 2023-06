SWR1 Feiertagmorgen am 08.06.2023

Die Themen:

Umfrage: „Jetzt ist die Zeit" … – Wofür für Sie? / DEKT 2023 – Stimmung unter den Jugendlichen aus BW und RP / DEKT 2023 - Was sind die Highlights? / Mit viel Liebe – Bunte Blumenteppiche gehören zur Prozession / Migration und Wohnungsbau – Ausstellung über die Entwicklung eines Stadtviertels / Mangel an Fachkräften - Vom Zuckerhut in deutsche Pflegeheime? / 30 Jahre Ärzte ohne Grenzen Deutschland - Herausforderungen an die humanitäre Hilfe der Zukunft, Gespräch mit Dr. Parnian Parvanta, Ärztin und Vorstandsvorsitzende / Immer in Kontakt - Mobile Traumatherapeutin unterwegs im Ahrtal

Redaktion: Cüneyt Özadali