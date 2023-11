SWR1 Feiertagmorgen am 01.11.2023

Die Themen:

Allerheiligen kurz erklärt / Bestattet unter Reben - Winzer bietet Grabstellen im Wingert an / Hilfsorganisationen aus BW über die Situation eines Krankenhauses in Gaza / Gespräch mit Mustafa Cimsit, Imam und muslimischer Leiter des Maimonides-Instituts in Ingelheim / Jüdisches Museum Hohenems: A place of our own / Gespräch mit Gottfried Härle von der Initiative Bleiberecht (Leutkirch im Allgäu) über Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt / Eine Weinprobe in Gebärdensprache in Spay

Redaktion: Claudia Bathe