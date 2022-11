SWR Sonntagmorgen am 13.11.2022

Die Themen:

So geht Nachbarschaft auf dem Dorf, der Stühinger JA-Verein / Überlastet - Die Tafel in Baden-Baden gelangt an ihre Grenze / Wie umgehen mit der weiter steigenden Nachfrage bei den Tafeln? Gespräch mit Jochen Brühl, Vorstand der Tafel Deutschland / Heiße Diskussion - der Bundestag beschließt das Triage-Gesetz / Kommentar zum Triage-Gesetz / Waffenlieferung und Klimaaktivismus. Gespräch mit Ulrike Bieritz (RBB) über die EKD-Synode / Volkstrauertag und der Krieg - die schwierige Gräberpflege in Russland und der Ukraine / Was im Leben wichtig ist - ein Besuch im Seniorenheim / Rückenwind für die Schwimmförderung - Schwimmbad auf Rädern.

Redaktion: Ulrich Pick