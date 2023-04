SWR Sonntagmorgen am 02.04.2023

Die Themen:

Kreuz und Auferstehung statt Hase und Eier - Der Ostergarten in Pforzheim /

Kirchensteuer, Staatsleistungen & Co. - Wie sich die Kirchen finanzieren /

Unzeitgemäße Finanzierung der Kirchen? Gespräch mit Ulrich Pick (SWR) über die Abschaffung der Staatsleistungen /

Was gehört dem Staat - was der Kirche? Das Problem der Staatsleistungen am Beispiel des Klosters Schussenried /

Die Erfahrungen der ersten Frau in einer Bistumsleitung. Gespräch mit Stefanie Rieth, Bevollmächtigte des Generalvikars im Bistum Mainz /

Sind wir Deutschen verkappte Royalisten? Betrachtungen zum Besuch von King Charles III. in Deutschland /

Überraschende Studie - Bessere Schulnoten im Ramadan /

Pflege des Weltkulturerbe - Der jüdische Friedhof in Mainz wird restauriert /

Redaktion: Ulrich Pick