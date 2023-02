SWR 1 Sonntagmorgen am 26.02.2023

Die Themen:

Regionalverein vor dem Aus? Freunde retten Pfälzerwaldverein in Rheinzabern / Inklusion am Arbeitsmarkt: Blind auf Arbeitsplatzsuche / Nach der Pandemie: Vereine brauchen Ehrenamtler / Gesellschaftliches Problem: Alkoholkonsum bei Jugendlichen / Empfangen wie ein Popstar: Papstreise in den Südsudan / Umfrage: Welches Kostüm tragen Sie an Karneval/Fasnet? / Indianer-Kostüme an Karneval: Gespräch über kulturelle Aneignung mit Dr. Nina Reuther

Redaktion: Sabine Brütting