Die Themen: Ruhestörung oder nicht? Glockenstreit in Erpel / Liturgisch oder weltlich? Hintergründe des Glockenstreits / Neuland der Hebammenausbildung. Beispiel Fachhochschule Furtwangen / Geht eine Mainzer Tradition zu Ende? Erstmals keine Newwelinge zu Allerheiligen / Einen Hausaltar für die Göttin Lakshmi - Das indische Licherfest Divali / Matthias Maurer fliegt ins All / Heraus aus der Corona-Depression. Walk and Talk in Kusel / Grafeneck. Ein inklusives Theaterstück über einen schwierigen Ort aus der Nazizeit / 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei / Wie geht katholisch. Gespräch zur innerkirchlichen Spannung mit Professorin Julia Knop, Uni Erfurt / Umstellen. Eine Betrachtung zum Übergang in die Winterzeit / Weitermachen nach der Shoa. 75 Jahre Wiedergründung der israelitischen Kultusgemeinde Stuttgart / Ist der Islam nicht wirklich integriert? Ein Kommentar zu den Äußerungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann / Der Präses geht von Bord. Bilanzgespräch über Heinrich Bedfordt-Strohm mit Tilmann Kleinjung (BR) / Ein klärendes Gespräch will gelernt sein. Halsenbacher Grundschüler erhalten Preis für gute Streitkultur

Redaktion: Ulrich Pick mehr...