Startup-Report: Baden-Württemberg trotzt dem Abwärtstrend

Mehr Gründungen in Karlsruhe und Heidelberg als in Stuttgart, wie kommt das? ++ Preisgekröntes Biotech-Startup in Koblenz entwickelt Antibiotika-Alternative ++ FairCare will die Arbeitsbedingungen in der häuslichen Pflege verbessern ++ Brief der Woche an René Benko

Startup-Report 2023 - Baden-Württemberg trotzt dem Abwärtstrend. Globale Krisen, hohe Energiepreise und Zinsen, all das beeinflusst messbar auch die deutsche Startup-Szene. Doch fällt dabei auf, dass sich die Hotspots für Gründerinnen und Gründer offenbar verschieben. Zum Beispiel in baden-württembergische Uni-Städte wie Karlsruhe oder Heidelberg. Stuttgart ist erstaunlicherweise weniger attraktiv, zumal als Automobilstandort mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Wie kommt das und was muss sich ändern, damit die Zahl der Neugründungen insgesamt wieder steigt? Interview mit Oliver Brümmer, baden-württembergischer Landessprecher des Startup-Verbands. Weitere Themen der Sendung: Preisgekröntes Startup aus Koblenz: Antibiotikaalternativen aus überschüssiger Kuhmilch. Reportage von Wolfgang Brauer.

Feiertage vs. Ausgleichstage in 6-Tage-Wochen. Antworten vom Arbeitsrechtler Michael Felser.

FairCare will häusliche Pflege mit fairen Arbeitsbedingungen vereinen. Reportage von Ulrike Mix. SWR1 Brief der Woche an René Benko Zum dritten Mal in gut drei Jahren muss Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz anmelden. Und will trotzdem nicht aufgeben, sondern nochmal durchstarten - diesmal aber unbedingt ohne den österreichischen Investor Benko und dessen ebenfalls abgestürzten Mutterkonzern Signa. Glosse von Christoph Azone.