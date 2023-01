Standpunkt von Susanne Henn zu Lützerath

Viele halten Lüterath ohnehin für verloren, denn das Dorf steht direkt an der Abbruchkante des Tagebaus Garzweilers – die Stabilität der Häuser dort ist zumindest fraglich. Die Bewohner sind längst weggezogen und entschädigt. Aber ist das ein Grund, die Braunkohle, die drunter liegt, noch abzubaggern? Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn

Eines ist klar: Lützerath gehört RWE und RWE hat die Erlaubnis, die Braunkohle darunter abzubaggern. Aber nicht alles, was erlaubt ist, muss auch getan werden und das gilt ganz besonders im Fall Lützerath: Dass die ergiebigen Kohlevorkommen, die unter dem kleinen Dorf lagern, für RWE finanziell attraktiv sind, ist unstrittig, ob wir sie für unsere Energiesicherheit wirklich brauchen, ist aber mehr als umstritten. Ein eilig im letzten Herbst von der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten, das diese Frage bejaht, wird in immer mehr Studien, die ausgeruhter entstanden sind, angezweifelt. Die sagen: Wir brauchen die Kohle unter Lützerath nicht, wir füllen damit eine Lücke, die mutmaßlich nicht entstehen wird.

Vielleicht war das im letzten Herbst, als Wirtschaftsminister Habeck und seine nordrhein-westfälische Kollegin Neubaur RWE zusagten, die Kohle unter Lützerath noch abbaggern zu dürfen, so nicht absehbar, doch spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, die Räumung zu stoppen und noch einmal in Ruhe nachzudenken. Die meisten Experten gehen ohnehin davon aus, dass Kohleverstromung spätestens 2030 so unrentabel sein wird, dass die Energiekonzerne auch so darauf verzichten werden. Das heißt, man hätte den Deal mit RWE – ihr bekommt Lützerath und steigt dafür 2030 sicher aus der Kohle aus - vermutlich gar nicht abschließen müssen. Es hätte sich – aller Wahrscheinlichkeit nach – von selbst erledigt.

Die Gründe Lützerath nun wirklich zu räumen, sind schwach, aber der politische Preis ist hoch. Die Grünen verprellen ihre Stammwähler, die Bilder, die jetzt um die Welt gehen, werfen die berechtigte Frage auf: Wie ernst meint es Deutschland eigentlich mit dem Klimaschutz? Denn darum geht es doch. Schon jetzt erreichen wir unsere Ziele nicht, die einstige Vorreiterrolle haben wir längst verloren. Und je mehr Braunkohle wir noch verbrennen, desto schlechter sieht es aus – das Klima lässt nicht mit sich verhandeln. Die Erderwärmung ist eine unserer größten Bedrohungen, das weiß mittlerweile jeder, der es wissen will, und sowohl die Politik als auch die Energiekonzerne wären wirklich gut beraten, alle Kräfte in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu stecken, statt die Weiternutzung einer Energieform zu fördern, die die klimaschädlichste überhaupt ist. Denn wenn wir die Erderwärmung nicht sehr schnell stoppen, tut sich ein Abgrund auf, vor dem nicht nur Lützerath steht.