Neue Impulse - Ein Pfarrer für die Chaldäisch-katholische Gemeinde in Mainz-Gespräch mit Zeki Bilgic, wiss. Mitarbeiter der Forschungsstelle für Aramäische Studien in Heidelberg - Zum 80. Todestag Edith Stein - vor genau 80 Jahren hielt der Todeszug nach Auschwitz in Schifferstadt - Was tun für einen erholsamen Urlaub in Krisenzeiten? Gespräch mit der Erholungsforscherin Verena Haun, Uni Würzburg - 09:50 Uhr: Sichere Wege - Schutzkampagne für Pilgerinnen auf dem Jakobsweg -Pro Contra Rente mit 70 - erste Schmerzensgeldklage eines Missbrauchsopfers gegen das Bistum Köln - Hektische Zeiten - Die Arbeit der Seelsorge am Frankfurter Flughafen - Romani Rose in Auschwitz - Was wurde bisher erreicht? - Buchtipp: Jens Mühling „Schwarze Erde Eine Reise durch die Ukraine“ - Mit Zebrakostümen gegen das Verkehrschaos in Bolivien

