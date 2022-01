Die Themen: Umfrage: Welche Weihnachtslieder singen Sie gerne? / Mit Erfahrung und Zusammenhalt - Wie eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Familie das zweite Pandemiejahr gemeistert hat / Zwischen Frust und Hoffnung - Hat der Stress bei Familien im zweiten Pandemiejahr nachgelassen? Gespräch mit Familienexpertin Prof. Dr. Sabine Walper, Direktorin des DJI / Verfolgte Christen, Religions- und Glaubensfreiheit - Der scheidende Beauftragter Markus Grübel über seine Amtszeit (Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit) / Weihnachten erleben wir anders - Pflegerinnen eines Hospizes in Primasens / Umfrage: Was waren ihre persönlichen Highlights in 2021 / Bundesweit die einzigen - Sternsinger aus Bad Camberg fahren in den Vatikan / Das Gewissen Südafrikas - Nachruf Desmond Tutu

Redaktion: Cüneyt Özadali mehr...