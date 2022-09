Die Themen: Iranstämmige Mainzerinnen und Mainzer zu den Protesten in ihrem Herkunftsland / Standpunkt: Die Proteste im Iran / Umfrage: Hat der Zusammenhalt in Gesellschaft nachgelassen? / Gespräch mit Kai Unzicker (Bertelsmann Stiftung). Der Zusammenhalt in der Gesellschaft hat nachgelassen / SWR-Studie: Gründe für Kirchenaustritte / Gespräch mit Mirjam Gräve zum Synodalen Weg, OutInChurch und der Herbst-Vollversammlung der deutschen Bischöfe / Ultraorthodoxe Mode neu interpretiert / Pilgern zum Mont St. Michel

