Stadtbibliothek Stuttgart - Rundgang mit Beate Straka

Die Themen: "Die Feuerritter"- Bambini-Feuerwehr in Rieschweiler-Mühlbach / Stadtführung für Blinde in Trier - ein Selbstversuch / Umfrage: Schulbeginn / Tauschregal-Projekt für Nachhaltigkeit in Bingen (Faire-Woche) / "Nummer gegen Kummer" - Kostenlose Hotline für Kinder und Jugendliche in Landau / Die Welt impft - Afrika schaut zu / Entwicklungspolitik der Bundesregierung - eine Bilanz. Gespräch mit Heike Spielhans, Geschäftsführerin VENRO / Lesetipp: Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo, Gespräch mit Leonore Kratz / 20. Jahrestag von 9/11 - Gedenkveranstaltung in New York / Umfrage: Ängste der Deutschen / Studie: „Die Ängste der Deutschen“ - Gespräch mit Prof. Manfred G. Schmidt, Uni Heidelberg / Die Hintergründe nicht vergessen - Präventivmaßnahmen gegen Flut und andere Katastrophen / Jom Kippur - der höchste jüdische Feiertag / Simultankirche in Mosbach

Redaktion: Dimi Triantafillu mehr...