per Mail teilen

Ärger an der Zapfsäule: Der Tank ist leer, die Preise hoch, das Loch in der Haushaltskasse ist nach dem Tanken groß. Wir zeigen Ihnen die besten Tipps wie Sie beim Tanken sparen können.

Benzin 17 Cent teurer als im Vorjahr

Die Spritpreise bewegen sich aktuell wieder auf hohem Niveau. 1,51 Euro mussten deutsche Autofahrer im Durchschnitt im März 2021 für den Liter Super zahlen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es noch 1,34 Euro. Das ist eine Preissteigerung von 12%. Und nicht nur im Jahresvergleich unterscheiden sich die Preise. Teilweise gibt es innerhalb einer Stadt, sogar von Straßenseite zu Straßenseite enorme Preisunterschiede.

"Zwischen fünf und acht Uhr, wenn viele Menschen zu Arbeit fahren, sind die Preise im Schnitt am höchsten. Zwischen 18 und 22 Uhr sind die Spritpreise in der Regel am niedrigsten. Nachts sollte man auch nicht tanken, da sind die Preise fast immer auf einem hohen Niveau", sagt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts.

CO2-Preis steigt in den nächsten Jahren

Ein Grund für die gestiegenen Benzinpreise ist das sogenannte Brennstoffemissionshandelgesetz. Demnach müssen Unternehmen Zertifikate erwerben, wenn sie CO2 verursachen. Die Besteuerung der fossilen Brenn-und Kraftstoffe trat zu Jahresbeginn in Kraft. 2021 kostet eine Tonne CO2 25 Euro. Pro Liter Super macht das rund sieben Cent mehr. Bis 2025 soll der Preis pro Tonne CO2 auf 55 Euro steigen. Mit voraussichtlich dann entsprechend höheren Preisen für Diesel und Super. Trotzdem können Sie mit einigen cleveren Strategien Geld beim Tanken sparen. Wir haben die besten Sprit-Spar-Tipps zusammengestellt.