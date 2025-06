Ungenutzte Gotteshäuser - über die Zukunft der Kirchen

Die christlichen Kirchen verlieren seit Jahren Mitglieder. Das führt auch dazu, dass viele Kirchen zu groß und teuer sind. Welche Optionen gibt es für ungenutzte Gotteshäuser?

Die katholische und auch die evangelische Kirche stehen vor großen Herausforderungen: Neben den Mitgliederzahlen sinkt auch die Zahl der Gottesdienstbesucherinnen und -Besucher. Gleichzeitig ist die Instandhaltung der Kirchen aufwändig und kostspielig. "In den nächsten Jahren werden etwa 20.000 evangelische und katholische Kirchen in Deutschland bedroht sein", sagt Karin Berkemann, Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Hochschule Anhalt in Dessau.

Manifest zur Rettung der Kirchen

Gemeinsam mit zahlreichen Theologen und Kunstschaffenden hat Berkemann vergangenes Jahr ein Manifest zur Rettung der Kirchen veröffentlicht. Denn "Kirchen sind Kulturerbe", so Berkemann in SWR1 Sonntagmorgen.

Sonntags Kirche - unter der Woche Café

Kirchen seien prägende Gebäude für viele Kommunen, aber auch Orte sozialen Lebens, unterstreicht die Wissenschaftlerin. Die evangelische Kirchengemeinde in Mainz-Drais hat deshalb vor einem Jahr in ihrer kleinen Kirche ein Café eröffnet - die Cafédrale. Sonntags gibt es Gottesdienste - und unter der Woche öffnet die Kirche als Café ihre Türen. Offene Kirchen seien eine Möglichkeit für Begegnung, so Professorin Karin Berkemann.

Die Cafédrale in Mainz-Drais: Unter der Woche stehen in der Kirche zu Kaffee und Kuchen Sessel und Tische. SWR

Kindergarten und Sakralraum in der Kirche

So sieht das auch die katholische Kirche Stuttgart und baut deshalb die zu groß gewordene Kirche St. Ulrich um - und die Gemeinderäume, das Pfarrbüro und den Kindergarten in die Kirche hinein. Der Kirchenraum wird verkleinert von bisher 600 auf künftig etwa 120 Plätze. "Die Alternative wäre Abriss und kompletter Verkauf gewesen", so der Pfarrer der Gemeinde, Martin Uhl. Mit dem Umbau könne man bleiben.

Wartezimmer statt Beichtstuhl

Immer öfter werden Kirchengebäude aber auch profaniert - also entweiht - und verkauft. In Potzbach im Donnersbergkreis möchte der junge Arzt Lukas Schur beispielsweise die Kirche zu einer Arztpraxis umbauen. "Unsere Vorfreude ist riesig", so Schur. Das Bistum Speyer hat die Kirche im Februar 2024 aufgegeben und das Gotteshaus zum Verkauf angeboten. Die meisten Menschen in Potzbach begrüßen Schurs Pläne. Er ist aktuell in der Facharztausbildung, in etwa fünf Jahren wird es soweit sein: Dort wo vorher Altar und Beichtstuhl standen, will Schur seine Behandlungsräume einrichten. Die äußere Form der Kirche will er erhalten.

In dieser Kirche in Potzbach im Donnersbergkreis soll in den kommenden Jahren eine Arztpraxis entstehen. SWR

Auch das Potsbacher Beispiel passt zum Kirchenmanifest: Die inzwischen mehr als 22.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner plädieren auch für neue Trägerschaft für Kirchen. Dass sich auch Menschen außerhalb der Kirchen für die Kirchengebäude einsetzen.

Resümierend empfiehlt die Bauhistorikerin Karin Berkemann im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen den Blick ins Ruhrgebiet: Als die Zechen stillgelegt wurden, wurden sie über Stiftungen in neue Gebäude umgewandelt und beispielsweise auch kulturell genutzt. Berkemann hält fest: Kirchen seien offene Gebäude für die ganze Gesellschaft. Gerade deshalb hätten "Mischnutzungen von Kirchen Zukunft".

