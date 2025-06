Das Wunder der Sprache

50 Tage nach Ostern feiern Christen Pfingsten. An diesem Tag sollen die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfangen und plötzlich in vielen Sprachen von Jesus erzählt haben.

7000 Sprachen weltweit

Etwa 7000 Sprachen gibt es derzeit weltweit. Die Jünger Jesu konnten an Pfingsten plötzlich wahrscheinlich die damals gängigen Sprachen sprechen: Arabisch, Hebräisch, Griechisch und Latein. Der Heilige Geist soll ihnen das ermöglicht haben. Pfingsten wird damit heute als Geburtsfest der Kirche verstanden, an dem die Jünger erstmals selbst die Botschaft Jesu verbreitet haben. Die Taube gilt als Symbol für den Heiligen Geist, auch wenn sie an Pfingsten eigentlich keine Rolle spielt, sagt SWR- Redakteur Hans-Michael Ehl:

Bei den meisten Menschen klappt das mit dem Spracherwerb allerdings nicht ganz so leicht. Viele erinnern sich nur ungern ans Vokabeln pauken oder an die Grammatiktests in der Fremdsprache in der Schule.

Spracherwerb als Kind am einfachsten

Am leichtesten lernen Menschen in jungen Jahren eine neue Sprache. Im Kindergarten oder in der Grundschule fällt es Kindern besonders leicht, eine Fremdsprache zu erlernen. Oft können sie sich schon nach kurzer Zeit in der neuen Sprache gut ausdrücken. Ein besonderes Geschenk ist es, wenn Eltern mit ihren Kindern verschiedene Sprachen sprechen können. Wenn Eltern es geschickt anstellen, geben sie ihrem Kind im besten Fall zwei Sprachen mit, in denen sie sich gut ausdrücken können. Mit den Kindern zu sprechen sein das Allerwichtigste für den Spracherwerb sagt Prof. Dr. Havva Engin von der Universität Heidelberg im Gespräch mit dem SWR. Dafür seien beispielsweise abwechslungsreiche Themen wichtig, damit die Kinder einen umfangreichen Wortschatz entwickeln könnten. Dann sei die Anzahl der Sprachen eher zweitrangig.

Für viele Eltern ist es ganz natürlich, mit dem Kind in der Erstsprache zu sprechen. Kinderlieder, Abzählreime und vieles mehr sind in der eigenen Sprache oft viel vertrauter als in einer erlernten Fremdsprache.

Herausforderungen im Sprachkurs

Richtig herausfordernd wird es, wenn Deutsch als dritte Sprache hinzukommt. Deutsch ist eine schwierige Sprache, die den Lernenden einiges abverlangt.

Sprachkurs für Geflüchtete in den Lernwerkstätten am sogenannten berufsbezogenen Deutschkurs mit fachpraktischem Unterricht teil. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Trotzdem wollen viele Menschen besser Deutsch lernen, um hier im Alltag zurechtzukommen:

Kulturvermittlung im Sprachkurs

Viele Deutschkurse gehen weit über die bloße Vermittlung der Sprache hinaus. Es wird deutsche Geschichte, Kultur und Brauchtum vermittelt, beispielsweise Feste und Feiertage. Und auch wenn das Pfingstfest kein großer Feiertag ist, ist er für viele Menschen eine gute Gelegenheit, einmal zwei Tage von der Arbeit – oder auch von den Mühen des Sprachkurses – abzuschalten.

Besucher fahren in Tretbooten über den Max-Eyth-See und genießen dabei den sonnigen Pfingstmontag. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Doch gerade der Pfingstmontag steht seit einiger Zeit unter Beschuss: Wirtschafts-Fachleute wie die Wirtschafsweise Monika Schnitzer oder Bertram Brossardt, Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Doch Experten warnen: Wer arbeitet, braucht auch Zeit, um den Kopf freizukriegen und sich zu erholen. Autor Bernd Imgrund hat ein Buch über den "Nutzen des Nichtstuns" geschrieben. Er sagt, dass Menschen Müßiggang erlernen müssen.

Für viele Berufstätige ist der Pfingstmontag ohnehin ein ganz normaler Arbeitstag: Krankenpfleger, Menschen im Gastgewerbe, in der Autoindustrie und in vielen anderen Wirtschaftszweigen arbeiten oft auch, wenn der Kalender einen Feiertag anzeigt.