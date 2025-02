Orientierung vor der Wahl - wie KI-Tools helfen können

Was tatsächlich in Wahlprogrammen steckt und welche Partei dem eigenen Meinungsspektrum am nächsten kommt - all das lässt sich auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz überprüfen.

Was wollen die Parteien in Sachen Klimaschutz in Deutschland wirklich durchsetzen? Wie wollen sie mittelständische Unternehmen unterstützen? Und: Welche Bildungs-Konzepte haben sie für unser Land zu bieten? Viele solcher Fragen möchten Wählerinnen und Wähler vor dem Wahlsonntag am 23. Februar möglichst genau beantwortet haben. Bisher war der "Wahl-O-Mat " das wichtigste Werkzeug, um für die eigene Wahlentscheidung mehr Klarheit zu bekommen. Millionen Deutsche nutzen dieses Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung auch im aktuell laufenden Wahlkampf, um die Wahlprogramme der Parteien zu durchforsten – mit dem Focus auf Inhalte, die für die persönliche Wahlentscheidung wichtig sind.

KI-Tools als wichtige Ergänzung zum Wahl-O-Mat

Doch der "Wahl-O-Mat" hat im Netz Konkurrenz bekommen durch Künstliche Intelligenz. "Wahlweise " heißt ein solches KI-Tool, das wir mithilfe von Carlotta aus Stuttgart getestet haben. Sie hat genau am Wahltag ihren 18. Geburtstag und ist deshalb Erstwählerin. Als "innovative Wahlhilfe" bezeichnet sich die Plattform selbst. Carlotta gibt bei ihrem Selbstversuch im Chatfenster von "Wahlweise" ihre persönliche Frage ein: "Was ist der Klimaschutz von den Parteien?".

Sehr schnell beantwortet das KI-Tool die Frage Carlottas mit einer Auflistung der Parteien und ihren Aussagen zum Klimaschutz in Stichpunkten. Carlotta findet die Stichpunkte zu den einzelnen Parteien "sinnvoll", wie sie sagt. Sie habe dadurch einen guten, knappen Überblick bekommen, wie sich die einzelnen Parteien zum Klimaschutz positionieren.

KI kann beim Orientieren helfen

Die junge Erstwählerin findet, dass die Künstliche Intelligenz im Netz ihr bei der Orientierung im Wahlkampf geholfen habe. Auch zwei andere KI-Tools probiert sie aus, den "Wahlchat " und den "Wahlkompass ". Für sie eine gute Ergänzung zu dem, was sie über die Wahl und die Parteien lernt, wenn sie zu Themen im Internet sucht. Social Media-Plattformen wie TikTok misstraut sie eher, wenn es um Wahl-Infos geht.

"KI-Wahlhilfe-Tools haben gegenüber dem Wahl-O-Mat große Vorteile", meint der ARD-KI-Experte Fritz Espenlaub im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen. "In diesen digitalen Tools hilft Künstliche Intelligenz, indem auf nahezu alle Fragen von Wählerinnen und Wählern relativ genaue Antworten gegeben werden", sagt Espenlaub. Im "Wahl-O-Mat " seien die Fragen, die gestellt werden können, vorgegeben – die Antworten auf dieser traditionellen Wahlhilfe-Plattform fallen nach Ansicht des KI-Experten in der Regel weniger konkret aus, als es im Netz ein KI-Tool mit breitem Portfolio bieten kann. Allerdings gebe es auch bei den modernen KI-Tools im Netz keine Garantie, dass Wählerinnen und Wähler wirklich ganz genau erfahren, wie sich Parteien Lösungen für alltägliche Fragen vorstellen. In einigen Fällen müsse man sich die Antworten "zusammenbasteln", so Espenlaub, indem man der KI passende Fragen stellt.

KI unterstützt – Nachdenken bleibt wichtig

Entwarnung gibt der ARD-KI-Experte in Sachen Sicherheit und Fake-News, hier sind nach seinen Erfahrungen die KI-Tools zur Wahl verlässlich. Die Angst mancher Nutzerinnen und Nutzer, dass KI-Tools gehackt und manipuliert werden könnten, um Antworten zu beeinflussen, hält er für unbegründet, das sei technisch nicht machbar. Aber: Jedem Nutzer muss klar sein, dass er manche Fragen zu Parteien-Programmen nur oberflächlich beantwortet bekommt. Im Zweifel können die Nutzer der KI-Tools Fragen ein zweites oder drittes Mal neu oder anders stellen, um bessere Antworten zu bekommen. Insgesamt, so KI-Experte Espenlaub, ist der Umgang mit Künstlicher Intelligenz auch in diesem Punkt eine nützliche Ergänzung, kann aber die eigentliche Wahlentscheidung nur unterstützen und den Wählern eigenes Nachdenken und die finale Entscheidung nicht abnehmen. Die KI-Tools geben auch keine Wahlempfehlung ab.

Erstwählerin Carlotta, die am Wahlsonntag ihren 18. Geburtstag feiert, hat bei ihrem Selbstversuch mit KI-Tools festgestellt, dass oft nicht die jeweiligen Antworten aller Parteien angezeigt werden. Sie musste da immer mal wieder die KI im Netz daran erinnern, dass sie mehr Informationen und andere Inhalte braucht – aber unterm Strich sei die künstliche Intelligenz im Netz für ihre Wahlentscheidung hilfreich gewesen. Ihre wichtigste Erkenntnis vor der Bundestagswahl ist für die Erstwählerin ganz ohne KI entstanden: "Wichtig ist, dass man überhaupt wählen geht" – für Carlotta genauso wichtig wie ihre Geburtstagsfeier pünktlich zum Wahltermin.