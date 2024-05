Christen in der Minderheit – der Katholikentag in Erfurt

Der diesjährige Katholikentag findet in Thüringens Hauptstadt Erfurt statt. Gut 140.000 Katholiken gehören zum Bistum Erfurt. Sie machen nur eine Minderheit der Bevölkerung aus.

Fünf Tage lang (29.05.-02.06.2024) werden einige Tausend Katholiken Erfurt besuchen. In diesem Jahr findet der Katholikentag unter dem Motto "Zukunft hat der Mensch des Friedens" statt, ein Zitat aus dem biblischen Buch der Psalmen. Neben Gottesdiensten und spirituellen Angeboten wird es auch Diskussionen zu kirchlichen und politischen Themen geben. Dazu ist ein breites Kulturprogramm vom Kirchenkabarett bis zu geistlichen und Pop-Konzerten rund um den Erfurter Domplatz geplant.

Schärfung des katholischen Profils

Rund 500 Veranstaltungen sind im umfangreichen Programm aufgelistet, das sind immerhin etwa 1000 Veranstaltungen weniger als beim letzten Katholikentreffen vor zwei Jahren in Stuttgart. Laut Organisatoren soll so das Treffen eine "zeitgemäße Profilschärfung" für die katholische Kirche in Deutschland bringen. Etwa 20.000 Menschen werden zum Christentreffen in Erfurt erwartet.

Innerkirchliche Themen

Die Teilhabe von Frauen am kirchlichen Amt durch Diakonen- oder Priesterweihe, ein Mitspracherecht von Nichttheologen bei der Wahl von Bischöfen, eine erneuerte katholische Sexualmoral – Themen, die im Reformdialog "Synodaler Weg" der katholischen Kirche eine Rolle gespielt haben, werden auch in Erfurt diskutiert. Die Frage, wie die katholische und die evangelische Kirche in Zeiten schwindender Mitgliederzahlen enger zusammenarbeiten können, steht außerdem auf der Tagesordnung.

Christen als Minderheit

Dass Christen in Ostdeutschland in der Minderheit sind, wird ebenfalls auf dem Katholikentag wichtig werden, sagt Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft im SWR1-Interview. Im gastgebenden Bistum Erfurt leben zwar 1,8 Millionen Menschen, davon sind aber nur rund 140.000 Katholiken.

Mitten im Wahlkampf

Eine Woche vor der Wahl zum EU-Parlament und vor den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg findet der Katholikentag in der heißen Phase des Wahlkampfs statt. Wie bei früheren Katholiken- oder Kirchentagen werden viele Politiker auch in Erfurt erwartet, neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzler Olaf Scholz und viele Bundesminister.

Zeichen gegen Rechts

Außerdem wird es im Herbst drei Landtagswahlen in Ostdeutschland geben, bei denen mit großen Zuwächsen für die AfD gerechnet wird. Wie schon in früheren Jahren haben die Organisatoren ihre Haltung gegenüber der AfD beibehalten: AfD-Politiker wurden nicht zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen. Der Katholikentag wolle ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit setzen, so die Organisatoren vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Laienvertretung der katholischen Kirche in Deutschland, das für das Treffen verantwortlich ist.

Werbekampagne in Erfurt für den 103. Deutschen Katholikentag. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Katholikentag als "Zeitansage"

In Erfurt werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch über die drängenden Probleme der Zeit diskutieren. Klima, Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit und ethische Fragestellungen von Schwangerschaftsabbrüchen bis hin zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz werden thematisiert.