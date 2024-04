Sünden bekennen im Alter von acht Jahren – Kinderbeichte in der Diskussion

Kinder, die zur Erstkommunion gehen, sollen vorher in der Beichte einem Priester ihre Sünden bekennen. Der Missbrauchsskandal sorgt in der katholischen Kirche für ein Umdenken.

Die Studien zu sexualisierter Gewalt in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland zeigen, dass Täter oft ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendlichen missbrauchen. Ein solches Vertrauensverhältnis spielt zum Beispiel bei der Erstbeichte von Kindern eine wichtige Rolle. In der Regel sind die Kinder dann zwischen 8 und 9 Jahre alt. Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Freiburg sieht in ihren Empfehlungen zu Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt die Kinderbeichte als einen "Anbahnungsort von sexuellem Missbrauch". Deshalb empfiehlt die Kommission, die Erstbeichte statt mit der Erstkommunion mit dem Sakrament der Firmung zu verbinden. Die Firmung empfangen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Zweifel aus entwicklungspsychologischer Sicht

Kritiker der Erstbeichte im Alter von 8 oder 9 Jahren fragen, ob Kinder in diesem Alter überhaupt schon ein Schuld- oder Sündenbewusstsein entwickelt haben. Kinder könnten noch nicht nachvollziehen, was in der Beichte, dem Bußsakrament, geschieht, sagen sie. Missbrauchsgutachten aus dem Raum der katholischen Kirche machen zudem deutlich, dass Täter die Beichtsituation ausnutzen, um Kinder "auszuspähen", "ob sie als potenzielle Opfer in Betracht kommen". Das sagt Professor Harald Dreßing im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen. Dreßing leitet den Bereich Forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Er hat die Studien zu sexualisierter Gewalt in der katholischen und evangelischen Kirche koordiniert bzw. an ihnen mitgearbeitet. Besonders tragisch sei, so Dreßing, "dass der Beichtstuhl auch als Tatort tatsächlich immer wieder ermittelt werden konnte". Und Dreßing ergänzt, es gehe in der Beichte ja um Konzepte von Schuld, Sünde und Vergebung. "Für solche Konzepte ist das kindliche Gehirn definitiv noch nicht angelegt." Frühestens ab dem 14. Lebensjahr sei das so genannte Frontalhirn überhaupt so weit entwickelt, dass Konzepte wie Schuld, Moral, Vergebung und Sühne in irgendeiner Weise verstanden werden könnten, sagt Dreßing im SWR1-Interview.

Beichtgespräch ersetzt Beichtstuhl

Vor allem in Großstadtkirchen oder an Wallfahrtskirchen erfreut sich die Beichte nach wie vor großer Beliebtheit. Viele Menschen schätzen die Anonymität und die Möglichkeit zum Gespräch mit einem Seelsorger. Aber viele katholische Christen haben auch traumatische Erfahrungen mit der Beichte gemacht. "Warum soll ich einem Priester meine Sünden beichten und Gott um Vergebung bitten?", fragen viele. Die Pflicht zur Beichte in ihrer Kindheit und Jugend hat sie zusätzlich eher abgeschreckt. Eine Alternative zur Beichte im Beichtstuhl bietet das Beichtgespräch mit dem Priester - ohne das Dunkel eines Beichtstuhls und das übliche Gitter zwischen Priester und Beichtendem.

Ein Sakrament für Erwachsene

Der Mannheimer forensische Psychiater Harald Dreßing hält die Beichte grundsätzlich für ein Sakrament, das seine Berechtigung habe, aber eben "für Menschen, die aus freier Entscheidung heraus das für sich für sinnvoll erachten und in einem Pfarrer eine Person sehen, mit der sie über solche Dinge reflektieren wollen". Wichtig sei dabei, dass das in einer Lebensphase geschehe, in der man über entsprechende moralische Kategorien verfüge und sich aus freiem Entschluss dorthin begebe. Dann könne die Beichte sinnvoll und für manche hilfreich sein, so Dreßing im SWR1-Interview.

Alternative Konzepte

In manchen Kirchengemeinden wird die traditionelle Beichtvorbereitung von Kindern aus der Vorbereitung auf die Erstkommunion herausgenommen. Das soll auch dem Eindruck entgegenwirken, dass die Beichte Voraussetzung dafür sei, dass Kinder das Fest der Erstkommunion feiern dürfen. Die Kinder sollen stattdessen spielerisch lernen, für ihr Tun Verantwortung zu übernehmen, und sie sollen einen Eindruck bekommen von dem, was gut ist in ihrem Leben und was nicht so gut.