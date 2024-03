Papst Franziskus hat der Ukraine nahegelegt, „die weiße Fahne zu hissen“. Mit dieser Aussage hat er Irritation und Empörung ausgelöst. Es ist nicht das erste Mal.

Immer wieder sorgt Papst Franziskus für Diskussionen mit Aussagen über die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten. In dieser Woche wurde ein Interview mit ihm veröffentlicht, in dem er der Ukraine empfiehlt „die weiße Fahne zu hissen“. Dies sorgte für heftigen Widerspruch. Wollte der Papst dem von Russland angegriffenen Land die Kapitulation nahelegen? "Nein", sagt Ludwig Ring-Eifel, der Vatikan-Experte der Katholischen Nachrichtenagentur. "Die weiße Flagge signalisiert im Kriegsrecht auch, man will verhandeln". Franziskus habe in dem umstrittenen Interview - aufgezeichnet im Februar - zu einem Verhandlungsfrieden aufgerufen. Wohl in der persönlichen Überzeugung, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen könne.

Papst vermeidet, Täter und Opfer klar zu benennen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst mit Aussagen zum Ukraine-Krieg für Aufregung sorgt. Denn er zeigt sich zwar regelmäßig als Pazifist und dringt auf ein Schweigen der Waffen, sagt allerdings ausgesprochen ungern, wer in den kriegerischen Konflikten der Aggressor und wer das Opfer ist. So ließ er beispielsweise bei der Karfreitagsprozession in Rom 2022 eine ukrainische und eine russische Frau gemeinsam das Kreuz tragen und setzte somit das Leid der beiden Länder gleich. Zudem räumte er auch mehrfach eine Mitschuld des Westens am Krieg ein. Irritationen gab es auch bei Äußerungen Franziskus‘ über den Krieg zwischen Israel und der terroristischen Hamas. So sprach er unmittelbar nach dem 7. Oktober lediglich von "Geschehnisse(n) in Israel, wo die Gewalt stärker eskaliert ist und Hunderte von Toten und Verletzten gefordert hat". Zudem gab er an, für alle Opfer zu beten, vermied es aber, den Urheber der Gewalt und das Recht auf Selbstverteidigung zu erwähnen.

Will Papst Vermittlerrolle im Ukrainekrieg?

Papst Franziskus sehe den Vatikan als Vermittler und versuche eine globale Sicht einzunehmen, sagt Rom-Korrespondent Ludwig Ring-Eifel. Dies sei bereits mehrfach der Fall gewesen - beispielsweise im Ersten Weltkrieg oder in der Kuba-Krise 1962. Zwar wolle Franziskus nicht selbst vermitteln. Allerdings habe er einen Sonderfriedensbeauftragten berufen: Kardinal Matteo Maria Zuppi. Der Erzbischof von Bologna ist ein geübter Diplomat und unterwegs in Kiew, Washington, Moskau und Peking. Dort versucht er, zwischen den verfeindeten Lagern Gespräche zu ermöglichen. Sollte es irgendwann zu Friedensverhandlungen kommen, sagt Ring-Eifel, sehe sich der Heilige Stuhl durchaus mit am Verhandlungstisch.

Kritik auch aus Deutschland

Kritik an Franziskus kommt auch aus Deutschland. So beklagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, in einem Zeitungsinterview zu Weihnachten 2023, dass der Pontifex nicht eindeutig genug darüber spreche, wer Angreifer gewesen sei und wo die Ursachen des entsetzlichen Leides lägen. Der Vatikan wolle als Vermittler zwar weiter mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben. Es gebe aber Situationen, in denen diplomatische Zurückhaltung nicht angemessen sei.