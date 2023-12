Der Jahreswechsel steht an. Wie erfüllen wir uns Träume in 2024? Sich nach den Methoden des Positiven Denkens in die neue Wirklichkeit hineindenken – das ist zu wenig.

Die Zeit um Silvester und Neujahr herum nutzen viele Menschen, um sich Ziele für das neue Jahr 2024 zu stecken. Dabei spielen unterschiedliche Fragen eine Rolle: Was ist mein sehnlichster Wunsch? Welche Träume haben ich für die Zukunft? Was will ich erreichen oder sein? Diese Wünsche und positiven Zukunftsträume seien enorm wichtig, weil sie unserem Handeln eine Richtung geben, sagt die Motivationsforscherin Gabriele Oettingen im SWR1-Interview. Dabei kann es sich um große Ziele handeln wie eine neue Partnerschaft oder eine grundlegende Veränderung im beruflichen Bereich. Es kann sich aber auch um Ziele aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen handeln: mit dem Rauchen aufzuhören, abzunehmen, Beziehungen zu verbessern oder in geschäftlichen Dingen erfolgreicher zu verhandeln.

Was ist wirklich machbar?

Wichtig ist, zwischen Zielen zu unterschieden, die ich im Kleinen umsetzen kann und solchen, deren Umsetzung nicht in meiner Macht stehen. Das gilt zum Beispiel für die Klimakrise oder auch die aktuellen Kriege in der Welt. In diesen Bereichen etwas Grundsätzliches zu verändern, übersteigt unsere Möglichkeiten. Wir können uns aber stattdessen auf Wünsche und Ziele konzentrieren, bei denen wir etwas verändern können, auf kleinere Dinge, die wir machen können für die Umwelt, um anderen etwas Gutes zu tun, um Harmonie herzustellen oder um anderen Menschen zu vergeben. "Man erkennt, was machbar ist und was nicht machbar ist", so Oettingen.

Zukunftsvisionen konkret umsetzen

Gabriele Oettingen ist Psychologie-Professorin an der New York University und an der Universität Hamburg. Außerdem hat sie die Seniorprofessur für Pädagogische Psychologie und Motivation an der Zeppelinuniversität Friedrichshafen inne. In vielen wissenschaftlichen Studien hat sie sich mit Zukunftsvisionen von Menschen beschäftigt und wie sie sich am besten umsetzen lassen. Sie sagt, dass gerade die größten Hindernisse am meisten helfen können, unsere Ziele zu erreichen.

Eine wesentliche Erkenntnis ihrer Forschung ist, dass positives Denken allein nicht ausreicht, sich sogar negativ auf die Erreichung eines Ziels auswirken kann. Wichtiger sei es, auch die Hindernisse auf dem Weg zur Wunscherfüllung in die Überlegungen mit einzubeziehen. Die wichtige Frage sei: Was hält mich davon ab, mir meine Wunschträume zu erfüllen? Erst wenn ich auch die Hindernisse auf dem Weg der Wunscherfüllung ernstnehme, kann ich sie angehen und überwinden, sagt die Psychologin Gabriele Oettingen im Gespräch in SWR1-Sonntagmorgen.

Hindernisse können große Energien freisetzen

Oettingen hat dazu die WOOP-Methode entwickelt. WOOP steht für die Anfangsbuchstaben der englischen Wörter Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Zu deutsch: Wunsch, Ergebnis, Hindernis, Plan. Im Wesentlichen geht es darum, sich den Wunsch anhand des schönsten Ergebnisses vorzustellen. Dann kommt das Hindernis ins Spiel. Schon zu Beginn überlege ich mir, was ich tun kann (Plan), wenn das Hindernis eine Erfüllung unmöglich erscheinen lässt. Das Hindernis anzuschauen, könne schon eine große Energie freisetzen, sagt Oettingen. "In den seltensten Fällen schauen die Leute sich dieses Hindernis an. Aber wenn ich es anschaue, dann schmelzen oft große Berge zu kleinen Hügeln zusammen und man kommt dann auch wirklich drüber." Positive Zukunftsphantasien könnten auf diese Weise besser in verbindliche Ziele umgesetzt werden, so die Motivationsforscherin.

Erwünschte Zukunft mit der Realität abgleichen

In vielen experimentellen Studien wies Oettingen nach, dass die mentale Kontrastierung einer erwünschten Zukunft mit der gegenwärtigen Realität dazu führt, dass Menschen sich konstruktive und machbare Ziele setzen und diese auch erfolgreich realisieren. In ihrem Buch "Die Psychologie des Gelingens" erläutert Oettingen ihre Methoden und erklärt sie anhand konkreter Beispiele zur Selbst-Motivation.

Optimismus behalten trotz Krisen

Um den eigenen Optimismus auch trotz schwieriger Situationen in der Welt und im eigenen Leben zu behalten, rät die Motivationsforscherin, die kleinen, alltäglichen Wünsche aktiv anzugehen. Wenn wir an den Wunscherfüllungen arbeiten, zieht uns das ins Leben hinein und wird uns garantiert den Optimismus wiedergeben, davon ist Gabriele Oettingen überzeugt. "In dem Moment, in dem wir handeln und in dem wir uns wirksam sehen – in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in der Arbeit oder auch in der Erfüllung anderer Wünsche, Fitness-Wünsche, was auch immer… indem wir uns wieder aktiv und involviert sehen, kommt auch der Optimismus von allein wieder."