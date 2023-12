Einsamkeit, hohe Erwartungen, tiefe Gefühle

Umfrage: Welche persönlichen Weihnachtstraditionen gibt es bei Ihnen, die sie pflegen? / Obwohl jedes Jahr - Warum packt uns Weihnachten oft emotional so tief? (Gespräch mit Prof. Dr. Mandy Hütter, Psychologin, Universität Tübingen / Hoffnung auf Frieden? - Weihnachtsmesse in Bethlehem / - Jeder hat es - Deutsches Schutzengelmuseum in Bretten / „There must be an Angel“ - Wenn Engel besungen werden / Papai Noel - In der Favela ist der Weihnachtsmann schwarz /

Mystisch - Raunächte und deren Bedeutung / Mit Plätzchen und Glühwein - Wie Deutsche in Shanghai die Weihnachtszeit verbringen / Skurrile Weihnachtsbräuche in Großbritannien – Alte Carols singen in Sheffield

Redaktion: Cüneyt Özadali