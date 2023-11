In Baden-Württemberg engagieren sich viele ehrenamtlich. Das will das Land belohnen. Seit 100 Tagen gibt es als Modellversuch die Ehrenamtskarte - wie lautet die Zwischenbilanz?

Seit 1. August 2023 können Menschen, die sich im Landkreis Calw, im Ostalbkreis oder in den Städten Freiburg und Ulm ehrenamtlich engagieren, die Ehrenamtskarte beantragen. Sie ist als Geste der Wertschätzung gedacht, denn: ihre Besitzer können in diversen Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Freizeit und Bildung Rabatte erhalten. Gültig ist die Karte zum Beispiel im Badischen Staatstheater, in der Staatsgalerie Stuttgart, im ZKM Karlsruhe sowie im Kloster Wiblingen. Daneben gibt es zahlreiche weitere Einrichtungen, die am Modellversuch teilnehmen.

Baden-Württemberg: Jede zweite Person ehrenamtlich aktiv

Im bundesweiten Vergleich liegen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in Sachen ehrenamtliches Engagement weit vorne. Baden-Württemberg bildet laut des aktuellen Freiwilligensurveys sogar die Spitze. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums setzt sich fast jede zweite Person ab 14 Jahren ehrenamtlich ein. Im Nachbarland Rheinland-Pfalz engagieren sich immerhin 1,5 Millionen Personen in ihrer Freizeit ehrenamtlich – bei einer Einwohnerzahl von rund 4,1 Millionen Menschen.

Ehrenamtskarte: Symbol der Anerkennung

Der Modellversuch in Baden-Württemberg soll als Symbol der Wertschätzung für dieses freiwillige Engagement gelten. Am 30.06.2024 endet der Versuch mit der Ehrenamtskarte.

Bislang wurden allein im Ostalbkreis knapp 2.200 Ehrenamtskarten verteilt, sagt Ursula Winkler, Projektleiterin Ehrenamtskarte Ostalbkreis, im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen. "Wir sind erfreut, dass wir so viele Bürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis damit glücklich machen können", erzählt sie. "Die Ehrenamtskarte wird sehr positiv aufgenommen, es ist wirklich so eine kleine Wertschätzung für das bürgerschaftliche Engagement. Die Leute freuen sich, wenn sie ein bisschen Rabatt bekommen", so Winkler.

Ehrenamtskarte in Rheinland-Pfalz seit 2014

Was nach dem Ende des Modellversuchs in Baden-Württemberg passiert, steht noch nicht fest. In Rheinland-Pfalz gibt es die Ehrenamtskarte bereits seit 2014. Landesweit sind dort inzwischen laut Staatskanzlei mehr als 10.176 Ehrenamtskarten verteilt worden, wobei die zehntausendste Karte im September 2023 beim Ehrenamtstag in Haßloch vergeben wurde.