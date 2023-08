Die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Doch es steht in etlichen Ländern unter Druck, etwa bei den Uiguren in China oder jüngst in Pakistan bei Übergriffen auf Gebäude von Christen.

Hunderte muslimische Männer zogen Mitte August mit Knüppeln und Steinen bewaffnet durch ein mehrheitlich christliches Viertel der pakistanischen Stadt Faisalabad. Sie steckten mehrere Kirchen in Brand und verwüsteten einen christlichen Friedhof. Verletzt wurde Sicherheitskräften zufolge niemand.

Jugendliche sehen sich eine Kirche an, die bei Ausschreitungen in Pakistan zerstört wurde. dpa Bildfunk Picture Alliance / K.M. Chaudary

Zuvor hatte eine fundamentalistische Gruppierung das Gerücht verbreitet, eine christliche Familie habe in der Stadt den Koran geschändet. Es ist einer von vielen Übergriffen, denen sich die christliche Minderheit in Pakistan regelmäßig ausgesetzt sieht. Die Minderheit umfasst nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung und gilt als erheblich sozial benachteiligt.

Die Uiguren - eine unterdrückte Glaubensgemeinschaft

Auch in Pakistans Nachbarland China stehen Glaubensgemeinschaften unter Druck. In der Provinz Xinjiang etwa versucht die chinesische Regierung, die Volksgruppe der Uiguren unter Zwang zu assimilieren.

In Xinijang ernsthaft seinen Glauben zu praktizieren, ist für jeden, der das versucht, sehr gefährlich. Der Staat überwacht das Leben der Uiguren sehr aggressiv.

Bis zu eine Million muslimische Uiguren werden Berichten zufolge ohne Gerichtsverfahren inhaftiert, in Umerziehungslagern festgehalten und misshandelt. Ein Zustand, den Menschenrechtler, UN-Experten und das EU-Parlament scharf kritisieren.

UN-Sonderberichterstatter wacht über Religionsfreiheit

Professor Heiner Bielefeldt beobachtet eine massive Verschlechterung der Religions- und Glaubensfreiheit, weil sie in den zwei größten Ländern der Welt, Indien und China, immer weiter unter Druck gerate. Der Politikwissenschaftler lehrt an der Universität in Erlangen und arbeitete von 2006 bis 2010 als UN-Sonderberichterstatter über die Einhaltung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit.

Die Religionsfreiheit unterdrücken vor allem diejenigen Regime, in denen sich der Staat als Vollstrecker eines göttlichen Gesetzes ansieht, etwa der Iran oder Saudi-Arabien, sagt Bielefeldt gegenüber SWR1 Sonntagmorgen. Aber auch in säkularen Diktaturen werde Religion meist als Gefahr angesehen, weil sie Menschen zusammenbringt und so einen Ort schafft, an dem sie sich abseits staatlicher Strukturen organisieren.

Liberale Demokratien: Antisemitismus und Islamfeindlichkeit

Antisemitismus ist auch ein Thema der Religionsfreiheit. Wir haben grassierende Verschwörungstheorien auch in offenen Gesellschaften, mit antisemitischem Zungenschlag.

Auch in liberalen Demokratien kann Religionsfreiheit gefährdet werden, warnt der ehemalige UN-Sonderberichterstatter. Neben antisemitischen Verschwörungstheorien äußert sich das Phänomen vor allem in Form von Vorurteilen und Unwissen, wenn es etwa zu Protesten gegen den Bau von Moscheen oder Koranverbrennung kommt, wie jüngst in Schweden.