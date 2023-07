Indien – das bevölkerungsreichste Land verliert seine religiöse Toleranz

Indien hat nach Angaben der Vereinten Nationen China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. Wächst damit auch die weltweite Bedeutung des Landes und könnte der Hindu-Nationalismus ein Hindernis darstellen?

Der neue Status, das bevölkerungsreichste Land der Welt zu sein, wo über 1,4 Milliarden Menschen leben, hat eine große Bedeutung für Indien, sagt Bettina Leibfritz, Indienreferentin beim Katholischen Hilfswerk Missio. Es werde dem Land mehr Macht verleihen. "Indien ist schon länger eine Wirtschaftsmacht." Für sie hängt aber auch vieles davon ab, wie sich Indien künftig aufstellt. Es gebe bereits sehr viele hoch und gut ausgebildete Fachkräfte, die im Ausland begehrt sind. "Das macht Indien zum Global Player, indem Fachkräfte in der ganzen Welt arbeiten", betont Bettina Leibfritz. Ein weiterer Aspekt für sie ist, dass ausländische Firmen weiterhin in Indien investieren. Doch diese beobachten auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Land.

Fakten: Indien ist flächenmäßig mehr als neunmal so groß als Deutschland.

In den 29 Bundesstaaten und sieben Territorien leben nach Angaben der UN inzwischen 1,4 Milliarden Menschen. Fast 30 Prozent sind jünger als 15 Jahre. Indien ist laut Verfassung von 1950 eine säkulare und plurale Demokratie. Das Land und inzwischen auch die meisten der Bundesstaaten werden seit 2014 von der hindu-nationalistischen Indischen Volkspartei (BJP) unter Premierminister Narendra Modi (72) regiert.

Hindu-Nationalismus - andere Religionen fühlen sich benachteiligt

Indien ist ein multireligiöses Land und - wenn man den Worten von Mahatma Gandhi glaubt - sollen sie hier alle friedlich miteinander leben. Doch die religiöse Toleranz hat auf dem Subkontinent während der letzten Jahre stark abgenommen. Premierminister Narendra Modi und seine Anhänger verfechten nämlich einen Hindu-Nationalismus, der nicht vor Gewalt gegen andere Religionen zurückschreckt. In Ayodhya, einer Kleinstadt im Bundestaat Uttar Pradesh zerstörten vor 30 Jahren extremistische Hindus die 300 Jahre alte "Babri-Mosche". Zahlreiche Menschen starben hierbei. Die Bilder gingen um die Welt. Sie behaupteten, dass genau hier ein Hindugott geboren worden sein soll. Hier solle auch ein Hindutempel entstehen. Damit begann auch die hinduistische Nationalbewegung Anfang der 1990er Jahre. Seit dem Amtsantritt von Modi 2014, fühlen sich vor allem Muslime zunehmend ausgegrenzt. Modi besuchte vor drei Jahren Ayodhya und sprach ein Gebet bei der Grundsteinlegung des neuen Tempels, der 2024 eingeweiht werden soll. Muslime bilden in Indien die größte religiöse Minderheit.

Hindus, Muslime und Christen Rund 80 Prozent der Inder sind Hindus, etwa 13 Prozent Muslime und jeweils rund zwei Prozent Christen und Sikhs. Von den etwa knapp 30 Millionen Christen sind rund 20 Millionen Katholiken. Mehr als die Hälfte der indischen Christen gehören zu den Dalits, den oft diskriminierten Kastenlosen. Die zweitgrößte Gruppe gehört zur Indigenen Bevölkerung, den Adivasi.

Konflikte zwischen Christen und Hindus in Indien

Im indischen Bundesstaat Manipur kam es im Juni zu neuer Gewalt gegen Christen. Auslöser des Konflikts war den Berichten zufolge Anfang Mai ein Protest der christlichen Kuki-Minderheit gegen die Empfehlung, den wirtschaftlich und politisch dominierenden Meitei den Status "Gelisteter Stamm" zuzuerkennen. Damit hätten die hinduistische Meitei Anspruch auf politische und wirtschaftliche Privilegien.

"Wir haben in Manipur die Situation, fast wie in einem Bürgerkrieg", sagt Bettina Leibfritz. Eine Lösung des schon lange vor der aktuellen Gewalt schwelenden Konflikts ist nicht in Sicht. Seit Anfang Mai sollen nach Medienberichten 100 Menschen ums Leben gekommen und über 45.000 Menschen vertrieben worden sein.

Modis Politik - die Toleranz in Indien nimmt ab

Seit Modi an der Macht ist, beobachtet Leibfritz, dass die Toleranz gegenüber anderen Religionen abnimmt. "Von Jahr zu Jahr nehmen die Übergriffe vor allem auf Muslime und christliche Einrichtungen zu", unterstreicht Leibfritz gegenüber SWR1. Auch der Vorwurf der Missionierung bedrängt Christen und Muslime. Mehrere Bundesstaaten haben Antikonversionsgesetze erlassen, die allerdings nicht greifen, wenn es um Übertritte zum Hinduismus geht.

Frieden – Gandhis Erbe in Gefahr

Den Hindu-Nationalismus sieht Leibfritz nicht nur als Gefahr für den inneren Frieden, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Ausländische Unternehmen, die auch vor Ort sind, würden die Entwicklung in Indien beobachten Die Mehrzahl der Hindus seien friedliebende und tolerante Menschen, erklärt Leibfritz. "Die Religion ist ja eigentlich aus meiner Sicht eine tolerante und pluralistische Religion und dass es nur diese ideologische Ausprägung ist, die diese Gewalt gegen Andersgläubige bringt". Der Hinduismus an sich sei inklusiv. "Da dürfen alle ihren Platz haben." Doch Mahatma Gandhis Erbe, dass alle in Indien in Frieden leben sollten, ist für Leibfritz "durchaus in Gefahr".