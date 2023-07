Eine Art Selbstdemontage

Mehr als eine halbe Million Austritte binnen eines Jahres: Das ist ein Erdbeben. Und es steht zu befürchten, dass der sexuelle Missbrauch und seine Vertuschung, die wohl den Hauptgrund für diese hohe Zahl bilden dürften, die deutschen Bistümer weiterhin in Unruhe halten und ihre Mitgliederzahlen senken werden. Zwar hat es sexuelle Gewalt auch in Sportvereinen, Schulen oder Chören gegeben, die ebenfalls der Aufarbeitung harren, doch die sogenannte moralische Fallhöhe der katholischen Kirche ist eine andere. Hier wurde über Jahrzehnte Wasser gepredigt und reichlich Wein gesoffen. Hinzu kommt, dass nur ein Teil der Bischöfe den sexuellen Missbrauch und die hohen Austrittszahlen als das nimmt, was sie sind, nämlich als Alarm und Weckruf. Wer beispielsweise ins Erzbistum Köln schaut, schüttelt nur mit dem Kopf: Kardinal Woelki wird des Meineides verdächtigt – könnte also "bei Gott" eine falsche Aussage geschworen haben! Soweit hätte es nicht kommen müssen. Im Frühjahr 2022 wurde die Kritik so laut, dass der Erzbischof dem Papst seinen Rücktritt anbot. Pfarrer und Dekane seiner eigenen Diözese bemängeln schon länger offen Woelkis Umgang mit dem Missbrauch. Zudem treten im Erzbistum Köln so viele Menschen aus der Kirche wie sonst nirgends. Wohl auch aus Ärger über Woelki. Doch was macht der Papst? Er lässt sich intensiv informieren und erklärt dann, er wolle sich bei einer Entscheidung zur Causa Woelki nicht unter Druck setzen lassen. Statt eine klare Entscheidung zu fällen, nimmt Franziskus also über ein Jahr lang sehenden Auges in Kauf, dass das Erzbistum Köln immer mehr Gläubige verliert. Das verstehe, wer kann. Hier demontiert sich die katholische Kirche offensichtlich selbst. Dass Woelki und drei weitere Bischöfe zudem auch noch den Reformprozess "Synodaler Weg" torpedieren und dabei die Rückendeckung wichtiger Personen aus Rom haben, passt ins Bild. Solange aber gewisse Bischöfe ignorieren, dass die mutmaßlich überwältigende Mehrheit der Katholiken in Deutschland mehr Offenheit und Mitsprache – kurz: Reformen – wünscht, solange dürften die Austrittszahlen weiterhin hochbleiben. Und nächstes Jahr werden an dieser Stelle die gleichen Fragen gestellt.