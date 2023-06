Ein Punktesystem und weniger Bürokratie sollen es richten. Der Bundestag beschließt ein neues Einwanderungsgesetz, durch das mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen.

Mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hat die Bundesregierung die Strategie gewechselt. Die hohen Anforderungen an Deutschkenntnisse und Berufsqualifikationen, die gestern noch als unerlässlich galten, um wirklich nur "die Besten der Besten" zuzulassen, wurden abgesenkt oder ganz fallen gelassen. Damit beweist die Ampelkoalition, dass sie die Lehre aus den erfolglosen Anwerbekampagnen der Vergangenheit zieht: Wer ausreichend geeignete Bewerber für wirklich alle Branchen mit Arbeitskräftemangel finden will, muss vom hohen Ross herunterkommen und Kriterien vorgeben, die von der Mehrheit, der an Zuwanderung interessierten auch erfüllt werden können. Hier geht die Reform des Gesetzes in die richtige Richtung. Das eigentliche Problem aber sind die bürokratischen Abläufe, die schon bei der Visavergabe beginnen - und nicht nur potentielle Bewerber im Ausland verschrecken, sondern auch die deutschen Konsulate und Behörden selbst lähmen. Wenn ein indischer Softwarespezialist oder eine brasilianische Pflegekraft bei ihrem nach Wochen gewährten Termin vom deutschen Konsulat in ihrem Heimatland zu hören bekommen, dass es weitere Wochen dauern wird, bis sie ihre Einreisegenehmigung erhalten, könnten die beiden durchaus auf die Idee kommen, es mal in einem EU-Nachbarland zu versuchen. Oder in Kanada. Oder Australien. Obwohl sie eigentlich ganz gerne nach Deutschland gekommen wären. Dann wären die Träume vom Erfolg des "weltweit modernsten Einwanderungsrechtes", für das sich die Koalitionäre jetzt selbst feiern, ganz schnell wieder ausgeträumt.