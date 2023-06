Ist die militärische Unterstützung der Ukraine mit christlichen Grundsätzen vereinbar? Eine generelle Anfrage an friedensethische Positionen evangelischer Christinnen und Christen

Auf dem 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im Juni war das Thema Friedensethik einer der Schwerpunkte. Der Kirchentagspräsident und ehemalige Bundesverteidigungsminister, Thomas de Maizière, zeigte in seiner Rede die tiefe Dimension der ethischen Debatte rund um deutsche Waffenlieferungen auf. Er räumte ein, dass die Sache kompliziert sei. "Für Hurra-Rufe in die eine oder andere Richtung ist diese friedensethische Frage gänzlich ungeeignet. Christen müssen sich schwertun mit der Anwendung von Gewalt, wer denn sonst?", so de Maizière.

"Was ist uns die Freiheit wert?"

Nach mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine sollte nach Ansicht der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Präses der Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, die Frage eines Waffenstillstands „ins Zentrum aller Überlegungen“ gestellt werden. "Der Krieg ist inzwischen zu einem Stellungskrieg geworden, der Hunderttausende Menschen tötet und immer größere Flächen Land irreparabel zerstört", sagte Kurschus im Mai vor der westfälischen Landessynode in Bielefeld. Ein Ende sei derzeit nicht abzusehen. "Aus christlicher Sicht dürfen wir aber das Ende nicht aus den Augen verlieren." Es gelte, nach Kompromissen zu suchen und dabei unangenehme Fragen zu diskutieren: "Was ist uns die Freiheit wert?" Diese Fragen müssten zeitnah politisch geklärt werden, damit es möglichst bald zu einem Waffenstillstand kommen könne, so Kurschus. Der Umgang mit dem Krieg bleibe eine "ethische Zumutung", in der mühsam mit Argumenten und dem eigenen Gewissen gerungen werden müsse: "Ich weigere mich, Jesus einseitig für oder gegen Waffenlieferungen, für oder gegen Pazifismus in Anspruch zu nehmen."

Wie lässt sich der Frieden umsetzen?

Die Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart räumte auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg ein, dass es ihr nicht leicht über die Lippen gehe, diesen Krieg als letzte Möglichkeit zu akzeptieren. Vor allem bleibe die Frage, wie werde dieser zu Ende gehen und wie lasse sich dann der Frieden umsetzen? Der Skandal aber sei, dass Christen gegen Christen kämpften. „"Diesen Krieg mit christlichen Argumenten zu rechtfertigen - das ist Sünde", betonte die Bischöfin.

Gegen Atomkrieg, gegen neues Wettrüsten

Mit Blick auf "Russlands völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine" betonte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, der Einsatz von Atomwaffen im Umfeld dieses Krieges sei zwar sehr unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. Auch ein konventionell geführter offener Krieg in Europa sei über viele Jahre für die meisten nicht denkbar gewesen. Deshalb sei es wichtig, "dass kirchliche Akteure auch dann warnend die Stimme erheben, wenn eine Gefahr nur als Möglichkeit am Horizont erahnt werden kann", so Latzel in seinem Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Friedenskundgebung in der Eifel. Der Präses unterstützt den Kirchlichen Aktionstag für eine weltweite Abschaffung von Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Dort sollen Friedensinitiativen zufolge US-Atombomben lagern.

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Abschreckung und das Drohen mit Atomwaffen ethisch nicht vertretbar sind", sagte Gregor Rehm von der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Arbeitsstelle ist am Aktionsbündnis "Kirchen gegen Atomwaffen" beteiligt. Seit 2018 gibt es die Protesttage in Büchel. Im Bündnis engagieren sich Christen aus mehreren evangelischen Landeskirchen und der katholischen Friedensbewegung Pax Christi.