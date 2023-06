Das Signal ist klar und deutlich. Die EU will ihre Grenzen dicht machen - und aus Europa eine Festung. Abschotten, abschrecken, abschieben – so soll die gemeinsame Asylpolitik in Zukunft aussehen. Mit geschlossenen Auffanglagern an den Außengrenzen, wo im Schnelldurchgang geprüft und darüber entschieden werden soll, ob die Schutzsuchenden überhaupt einen Asylantrag stellen dürfen.

Und das gilt nicht nur für Menschen mit geringen Bleibechancen, wie das jetzt vielfach behauptet wird. Der Kompromiss von Luxemburg gibt den Mitgliedsstaaten nämlich viel Handlungsspielraum. Zum Beispiel können die umstrittenen Grenzverfahren auch dann zur Anwendung kommen, wenn die Asylbewerber als „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ eingestuft werden, wenn sie im Verdacht stehen, ihre Identität zu verschleiern, oder, was für die allermeisten Fälle gilt, wenn sie über ein so genanntes sicheres Drittland einreisen.

Und das ist ebenfalls neu: Um Abschiebungen in größerem Stil überhaupt erst möglich zu machen, dürfen abgelehnte Migranten künftig auch in eins dieser angeblich sicheren Drittländer geschickt werden, etwa nach Tunesien, selbst wenn sie gar nicht daher stammen. Entsprechende Abkommen dürften sich Länder in Nordafrika und anderswo von der EU allerdings teuer bezahlen lassen. Und wer sorgt dafür, dass die Menschen dort anständig behandelt und nicht einfach über die nächste Grenze weiter abgeschoben werden?

Auch mit der fairen Verteilung von anerkannten Asylbewerbern ist es nicht allzu weit her. Wer niemanden aufnehmen will, kann sich nämlich freikaufen. Und selbst das lehnen die Hardliner in Ungarn und Polen kategorisch ab. Sollte die Reform also tatsächlich so beschlossen werden - was keine ausgemachte Sache ist, weil sich die Mitgliedsstaaten erst noch mit dem Europaparlament einigen müssen, das viele Dinge ganz anders sieht - dann werden die Pläne mit einiger Wahrscheinlichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Die erhoffte Entlastung auch für deutsche Städte und Gemeinden liegt also noch in weiter Ferne.

Und ob sich - wie das die EU ganz offensichtlich erwartet - demnächst wirklich weniger Menschen auf den Weg Richtung Europa machen, weil ihnen an der Außengrenze womöglich monatelange Lagerhaft droht und sie befürchten müssen, abgewiesen und zurückgeschickt zu werden, wohin auch immer? Wohl kaum. Die Hoffnung auf ein besseres, ein sicheres, ein menschenwürdiges Leben wird immer stärker sein als die Angst, an der europäischen Festungsmauer zu scheitern.