Warnungen vor künstlicher Intelligenz aus der Tech-Branche

Künstliche Intelligenz ist momentan in aller Munde. Doch selbst seine Hersteller warnen vor möglichen negativen Folgen. Wie ist das zu verstehen? Ein Kommentar von David Beck.

Es ist ein interessanter Trend in der Tech-Branche. Noch nie haben Hersteller so vehement vor ihren eigenen Produkten gewarnt. Und es sind Warnungen, die genau so von führenden Forschenden kommen. Wir sollten sie also ernst nehmen. Vielleicht ist es dann eine gute Sache, dass Open-AI und Google und andere vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz warnen. Vielleicht führt es dazu, dass ihre Produkte sicherer werden. Aber vielleicht ist es auch eine Verkaufsmasche. Denn mit solchen Warnungen positionieren sich Leute wie die Chefs von Open-AI, Sam Altman, oder von Google, Sundar Pichai, als die Guten. Als die, die Gefahren im Blick haben. Bisher waren Tech-Bosse – Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, sogar der Philanthrop Bill Gates – praktisch die Teufel in Person. Alles, was sie taten, taten sie nur aus Habgier und wahrscheinlich auch aus reiner Boshaftigkeit – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und möglicherweise versuchen die neuen Tech-Bosse – die Altmans und die Pichais – diesem Bild zu entkommen, bevor es entstehen kann. Sie sagen nicht "schaut her, wie toll unser Produkt ist", sondern "Achtung, die Technologie ist möglicherweise sehr gefährlich." Gleichzeitig versprechen sie aber, ihre Produkte erst auf den Markt zu bringen, wenn sie die Gefahr gebannt haben. Das kommt auch bei den Entscheidungstragenden gut an. So zeigen die Tech-Bosse, dass sie Expertise im Bereich der Sicherheit der Technologie haben. Bei einer Anhörung vor dem US-Kongress wurde Sam Altman vor einigen Wochen die Leitung einer weltweiten KI-Regulierungsbehörde angeboten – noch unverbindlich, so eine Behörde gibt es noch nicht – aber das zeigt, dass Altman bereits jetzt Einfluss auf die US-Politik hat und die Regulierung von KI mitgestalten kann. Das alles ist Spekulation, doch dafür spricht auch die Geschwindigkeit, mit der sich zum Beispiel Chat-GPT entwickelt. Das sieht eher nach einem Wettrennen, um die beste Marktposition aus, statt nach einer Herz-und-Nieren-Sicherheits-Prüfung. Von daher bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass solche Warnungen ehrlich und nicht als Verkaufsmasche gemeint sind – und dass die Wissenschaft, die die Gefahren auch auf dem Schirm hat, hinterherkommt und zumindest die größten Gefahren rechtzeitig in den Griff bekommt.