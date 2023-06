Mission impossible - die christlichen Kirchen als Vermittler im Ukraine-Krieg?

Bemühungen um Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sind bislang alle ins Leere gelaufen. Jetzt wollen Vatikan und Weltkirchenrat Vermittlungsmissionen starten.

Mehrfach hat sich in den vergangenen Monaten der Vatikan als Vermittler im Ukraine-Krieg angeboten. Jetzt wurde Papst Franziskus konkret. Er ernannte den Erzbischof von Bologna, Kardinal Matteo Zuppi, zum Leiter einer vatikanischen Friedensmission. Zuppi hat zusammen mit der katholischen Gemeinschaft Sant‘ Egidio entsprechende Erfahrungen gesammelt. 1992 vermittelten sie zwischen Bürgerkriegsparteien in Mosambik. Das damalige so genannte "Friedensabkommen von Rom" gilt unter Experten als diplomatische Meisterleistung. Zuppi soll bald Gespräche in Kiew und Moskau führen. Wann er allerdings dorthin reisen soll, ist noch völlig unklar.

Ukraine lehnt vatikanische Vermittlung ab

Die Reaktionen auf Zuppis Ernennung fallen eher verhalten aus. Bei einem Treffen mit dem Papst Mitte Mai im Vatikan lehnte der ukrainische Präsident Selenskyj die Friedensvermittlung des Vatikans ab. "Mit Putin kann man nicht verhandeln, kein Staat der Welt kann das machen", sagte er. Das Moskauer Außenministerium nannte die vatikanische Mission zwar positiv, ergänzte aber, dass alle Bemühungen "nur dann Sinn ergeben, wenn die bekannte grundsätzliche Position Russlands zu möglichen Friedensverhandlungen berücksichtigt wird".

Sichere Räume für einen Dialog bereitstellen

Auch der Ökumenische Rat der Kirchen, in dem vor allem evangelische und orthodoxe Kirchen organisiert sind, will sich für ein Ende des Kriegs einsetzen. ÖRK-Generalsekretär Jerry Pillay sagte: "Es herrscht Krieg, und wir müssen uns damit befassen und unaufhörlich für den Frieden arbeiten." Man werde deshalb "Versuche in die Wege leiten, die innerorthodoxe Spaltung zu überwinden, die letztlich ein Abbild der geopolitischen Konfrontation ist." So sollen sichere Räume für einen Dialog bereitgestellt werden. Konkret will man im Oktober einen so genannten Runden Tisch mit der Russisch-Orthodoxen Kirche abhalten. Allerdings hat deren Patriarch Kyrill, der ein großer Anhänger Präsident Putins ist, dazu bereits Bedenken geäußert.

Skeptisch schaut die Theologin und Osteuropa-Expertin Regina Elsner auf die kirchlichen Bemühungen um Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt. Elsner ist Professorin für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Uni Münster. Bei den christlichen Akteuren sieht sie das Problem, dass Politik und religiöse Dimension nicht präzise getrennt werden und die Kirchen nicht gut verstehen, wo die eigenen Kompetenzen wirklich liegen und wo nicht.

"Wenn große politische Partner nicht vermitteln können, dann sind die christlichen Kirchen, und gerade auch die westlichen Kirchen, sicher nicht die Akteure, die in diesem Krieg und auch in diesem orthodoxen Kontext wirklich die Autoritäten in einer Friedensvermittlung sein können", so Elsner im SWR1-Interview. Sie glaubt nicht, dass die Kirchen Russland dazu bewegen könnten, von diesem Krieg Abstand zu nehmen – und das sei ja das Einzige, was passieren müsse - dass Russland aufhöre in der Ukraine zu kämpfen, sagt Elsner.