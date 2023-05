Zurück zu den Wurzeln - kultursensible Pflege

Wenn Menschen alt werden, kommen oft Erinnerungen an die Kindheit zurück. Doch was ist, wenn ein Mensch in einem anderen Land aufgewachsen ist? Kultursensible Pflege kann helfen.

Erinnerungskoffer hilft dementen Menschen

Filiz Gülal ist Altenpflegerin und arbeitet bei der Stabsstelle für Chancengleichheit in Heilbronn. Bei dementen Patienten mit Migrationsgeschichte verwendet sie einen so genannten Erinnerungskoffer. In diesem Koffer sind beispielsweise Gegenstände wie eine Teekanne und Teegläser oder auch eine Matrjoschka-Puppe, die den alten Menschen helfen sollen, sich an früher zu erinnern.

Wenn Menschen dement werden, vergessen sie häufig schnell, was im Augenblick um sie herum geschieht. Aber die Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend kommen zurück. Das betrifft auch die Sprache: Es kann passieren, dass Menschen Deutsch vergessen und zu ihrer Erstsprache zurückkehren.

Alte Menschen mit Migrationshintergrund verstummen



Genau diese Erfahrung hat auch Ergün Can gemacht. Der Diplom-Ingenieur aus Stuttgart musste seine Mutter vor einigen Jahren in ein Pflegeheim geben. Dort sei sie geradzu „verstummt“. Weil Can das nicht mitansehen konnte, ist er selbst aktiv geworden. Er gründete einen Verein, der seit 5 Jahren eine türkische Pflege-WG betreibt. Insgesamt acht türkischstämmige Bewohnerinnen und Bewohner werden dort betreut.

Kultursensible Pflegeangebote aktiv suchen

Kultursensible Pflege bedeutet also, dass Menschen entsprechend ihrer kulturellen Prägungen und Bedürfnisse auch im Alter leben können. Der Bedarf an solchen Angeboten wächst, denn es entscheiden sich immer mehr Menschen mit Migrationsbiographie im Alter nicht in ihre Ursprungsländer zurückzukehren, sondern ihren Lebensabend in Deutschland zu verbringen. Filiz Gülal sagt, dass Angehörige schon bei der Suche nach einer passenden Pflegeeinrichtung aktiv nach solchen Angeboten fragen sollten. Ideal wäre es, wenn die Einrichtung Pflegekräfte mit demselben Migrationshintergrund beschäftigt.

Ausländische Pflegekräfte sind eine Bereicherung



Dass Pflegekräfte aus dem Ausland kommen, ist in ganz Deutschland mittlerweile Alltag. Weil tausende Pflegepersonen fehlen, werben viele Projekte gezielt Menschen aus Ländern wie den Philippinen, aber auch aus dem Kosovo oder Marokko an. Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn hat damit gute Erfahrungen gemacht und hofft, dass sich auch die guten Erfahrungen der Azubis in Marokko weiterverbreiten und so noch mehr Interessenten für den Pflegeberuf gefunden werden.

Doch viel zu oft bleiben die ausländischen Pflegekräfte nicht. Denn die Herausforderungen, wenn es darum geht, dauerhaft in Deutschland zu leben sind groß: Die Sprache ist schwierig, das Leben unterscheidet sich oft stark vom Alltag in den Herkunftsländern. Die Diakonie Württemberg wirbt im Kosovo um Auszubildende und hilft schon vor der Einreise nach Deutschland, beispielsweise mit Sprachkursen oder Unterstützung bei der Beantragung von Visa.