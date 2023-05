Die Königskrönung und ihre widersprüchliche Faszination

Gestern habe ich meine Zweifel bekommen. Meine Zweifel, ob Europa wirklich – wie oft behauptet - immer säkularer wird und die Bedeutung von Religion immer schwächer. Wie ich darauf komme? Na, wegen der Königskrönung in England, die ja immerhin mehrere hundert Millionen Menschen hochinteressiert am Fernsehen verfolgt haben. Also, im Mittelpunkt dieser Zeremonie stand doch die Salbung – und diese Salbung ist nun mal ein zutiefst religiöser Akt. Sie wurde nicht nur bei den christlichen Regenten des Mittelalters durchgeführt, sondern geht zurück bis auf die Könige David und Salomon im Alten Testament. Zudem stammt das in London verwendete Salböl vom Ölberg in Jerusalem und wurde in einer speziellen Zeremonie in der dortigen Grabeskirche geweiht. Apropos Grabeskirche: Sie wissen ja, dass die Bezeichnung „Christus“ für Jesus von Nazareth bedeutet, dass er der Gesalbte ist.

Nun werden etliche sagen, das ist alles dennoch ein aus der Zeit gefallenes Ritual, das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Das kann man so sehen. Aber darf ich Sie noch auf etwas anderes aufmerksam machen: Der Akt der Salbung war der einzige Teil der gesamten Krönungszeremonie, von dem es keine Fernsehbilder gab. Warum? Vielleicht, weil das wirklich Heilige noch immer etwas sehr Intimes ist. Nein? Dann sollten wir aber zumindest einräumen, dass das Verborgene immer noch eine Faszination ausübt. Denn Mystik und Geheimnis vermögen zu bannen – und seien es Millionen Fernsehzuschauer vor dem Bildschirm. So gesehen, finde ich, dass unsere Welt gar nicht so säkular ist, wie stets behauptet. Zumindest aber ist es ein schönes Paradox, dass die heilige Königskrönung das Interesse so vielen Religionslosen hervorzurufen vermag. Oder?