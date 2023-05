Väter von heute: aktiv und selbstkritisch

Väter wollen heute eine aktivere Rolle in der Kindererziehung spielen als früher. Der Trend ist deutlich. Aber noch klaffen Wunschvorstellung und Wirklichkeit häufig auseinander.

Der Vater als Ernährer? Als Oberhaupt der Familie? Die Zeiten sind vorbei. Das Rollenbild hat sich gewandelt. "Ich glaube, dass man als Vater heutzutage völlig zurecht mehr in die Pflicht genommen wird, was alltägliche Aufgaben der Kindererziehung angeht", sagt Christian aus Stuttgart, der zwei Söhne im Alter von drei und sieben Jahren hat. "Sich kümmern und zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist und die Frau geht arbeiten, das war sicherlich bei meinen Eltern noch etwas klassischer."

Dass sich Väter aktiver in der Familie engagieren, lässt sich an aktuellen Zahlen für das Elterngeld ablesen: Laut Statistischem Bundesamt haben im vergangenen Jahr 2022 mehr als 480.000 Männer Elterngeld erhalten. Damit stieg der Väteranteil auf 26 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 lag er noch bei 21 Prozent. Ein klarer Trend also. Einerseits. Andererseits machen die Zahlen auch deutlich, dass es weiterhin vor allem Frauen sind, die Elternzeit nehmen. Eine aktuelle Studie geht noch etwas tiefer: Die meisten Väter gehen bis zu zwei Monate in Elternzeit. Nur sieben Prozent der Väter beziehen länger als ein Jahr Elterngeld.

Väter: Zwischen Wunschbild und Wirklichkeit

Das ist ein Indiz dafür, dass das Ideal, das viele Männer von ihrer Rolle als Vater im Kopf haben, häufig noch genau das bleibt: Ein Ideal. "Die Väter wollen heute ihren Kindern Zuneigung zeigen", sagt Dr. Kim Bräuer. Sie hat die Studie mit dem Titel "You don't need to be Superheroes" geleitet, bei der bundesweit 2.200 Väter befragt wurden. Der Vater von heute will danach "ein emotionaler Vater sein und dem Kind nahe sein, viel Zeit mit dem Kind verbringen, das ist den Vätern wichtig und das ist die Rolle des aktiven Vaters."

Die Wertvorstellungen von Vätern haben sich damit grundlegend verändert, zeigt die Studie. Gerade einmal 1,4 Prozent der Befragten gab noch an, Väter müssten ihren Kindern finanzielle Sicherheit geben. Auch klassische männliche Werte wie Disziplin und Durchsetzungsfähigkeit liegen auf den hinteren Plätzen.

Väter berichten selbst von einem Ideal, was sie im Kopf haben, eben dieser emotionale Vater, der aktive Vater, für den auch Gleichberechtigung zwischen den Eltern wichtig ist.

Als ihre liebste Aufgabe sehen die Väter, mit den Kindern zu spielen. Am häufigsten übernehmen Väter damit Aufgaben in der Kinderbetreuung, die sie mögen. Zugleich übernehmen die meisten der Befragten nach wie vor weniger haushalts- und familienbezogene Aufgaben als der andere Elternteil. Und der andere Elternteil, meist also die Mutter, ist statistisch auch im geringeren Umfang erwerbstätig. "Aktive Vaterschaft" scheint sich also vor allem im Wandel von Werten und weniger im konkreten Alltagshandeln zu zeigen, so eine Schlussfolgerung der Studie.

Väter heute: Viel selbstkritischer als früher

Zugleich aber machen die Ergebnisse der Befragung auch deutlich, dass die Väter selbst zunehmend kritisch sehen, dass sie ihrem Idealbild als Vater nicht gerecht werden.

"Das ist einer der interessantesten Befunde im Vergleich zu einer Studie, die wir 2015 durchgeführt haben", sagt Kim Bräuer. In Interviews hätten die Väter selbst erwähnt, "dass sie ihren eigenen Vorstellungen nicht gerecht werden. Sie würden gerne mehr zu Hause sein, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie sind sich auch manchmal nicht ganz sicher, ob sie zu viel arbeiten und wie sich das auswirkt. Also die Väter gehen sehr kritisch mit sich selbst ins Gericht." 2015 sei davon noch nichts zu spüren gewesen. "Da waren die Väter einfach stolz, wenn sie acht Wochen in Elternzeit gegangen sind. Und jetzt zeigt sich doch, dass die Väter sich deutlich kritischer mit sich selbst auseinandersetzen."

Warum bleibt die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit?

Die Antwort lautet: Konflikte zwischen der Rolle als Elternteil und als Berufstätigem. Ein Großteil der befragten Väter sprach von negativen Auswirkungen ihres Berufs auf ihr Vatersein. Viele Väter erlebten damit, was für Mütter bereits vielfach belegt sei, so die Studie. "Gesellschaftlich wird von ihnen verlangt, so ein aktiver Vater zu sein", erklärt Kim Bräuer. "Auch die Arbeitgeber wünschen sich das zum Teil." Aber den Vätern fehle "das Vertrauen, dass die Arbeitgeber und auch die Mütter wirklich das alles wollen, was mit dieser aktiven Vaterschaft einhergeht. Also, dass sie wirklich weniger arbeiten, dass sie wirklich die volle Verantwortung oder die Hälfte der Verantwortung übernehmen."

Wie können Väter ihrem Rollen-Ideal näherkommen?

Dass Männer sich mehr mit Vaterschaft auseinandersetzten und mit dem Thema der Gleichberechtigung der Eltern beschäftigten, sei gut, meint Kim Bräuer. Aber ändern müsse sich auch etwas in der Gesellschaft. Ihr Appell auch an politische Akteure und Arbeitgeber: "Aktiv und positiv auf Männer zuzugehen und diese eben auch als Väter anzusprechen und ihnen auch deutlich zu machen: Wir interessieren uns auch für deine Bedürfnisse, nicht nur als Arbeitnehmer, sondern wir interessieren uns auch für deine Bedürfnisse als Vater. Denn das ist was, was die Väter aktuell kaum erleben."

Auch ein Dossier des Bundesfamilienministeriums kommt zum Schluss, dass die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sich Schritt für Schritt ändern müssen, damit die Familienarbeit zwischen Frauen und Männern ausgeglichener verteilt wird, sich also der sogenannte "Gender Care Gap" schließt:

"In einer zukunftsgerechten Gesellschaft müssen die Rahmenbedingungen eine partnerschaftliche Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit für Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv machen. Dabei hat sich gezeigt: Die größten Effekte auf den Gender Care Gap hat es, wenn Männer und Väter ihre Arbeitszeit reduzieren."

Bei allem Stress und anstrengenden Phasen, Christian jedenfalls möchte das Leben als Vater von zwei kleinen Kindern nicht missen. Seine Aufgabe sieht er so: "Da sein für die Kinder. Nicht sich im Büro den Hintern platt sitzen."