Vatikan bremst Reformeifer aus

Im Bistum Rottenburg geht Ende des Jahres Bischof Gebhard Fürst in den Ruhestand. Sein Nachfolger könnte - so hoffen viele Katholiken - erstmals mit den Stimmen von Laien gewählt werden. So hatte es nämlich der Synodale Weg beschlossen. Doch daraus wird wohl nichts. Rom hat diese Woche einen solchen Schritt für die bevorstehende Bischofswahl im Erzbistum Paderborn verboten. Ein Kommentar von Ulrich Pick:

Der Standpunkt in unserer Sendung von Ulrich Pick:

Eigentlich müsste der Vatikan an einem guten Verhältnis zu den deutschen Katholiken interessiert sein. Immerhin haben sie sich mit dem Synodalen Weg intensiv bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs engagiert. Zudem gehören die deutschen Bistümer wegen des hiesigen Kirchensteuersystems zu den reichsten der Welt, und davon profitiert nicht zuletzt auch Rom. Doch was derzeit aus der ewigen Stadt an Reaktionen kommt, ist – gelinde gesagt – zum Haare-Raufen:

Da verlassen zehntausende Gläubige ihre Kirche im Erzbistum Köln aus Ärger über Kardinal Woelki, der mit einem Großteil seiner Priester über Kreuz liegt und seinen Rücktritt angeboten hat. Doch statt die missliche Situation und vielleicht auch die Austrittswelle mit einer beherzten Entscheidung zu stoppen, sagt Papst Franziskus: „Ich lasse mich nicht unter Druck setzen!“

Da ringen engagierte Katholiken zweieinhalb Jahre lang auf dem Synodalen Weg um eine glaubwürdige Zukunft ihrer Kirche, weil sie wissen, dass nach dem fürchterlichen Missbrauchsskandal nur Reformen ihre Integrität retten können. Und was sagt Rom? Keine Predigten von Laien in der Eucharistiefeier! Keine Taufspendung von Frauen und Männern, die nicht Kleriker sind. Und: Keine Laienbeteiligung bei Bischofswahlen. Dies ist nicht nur eine Enttäuschung für die Gläubigen in und um Paderborn, wo in Kürze ein neuer Erzbischof gewählt wird. Es stößt auch viele Katholiken im Bistum Rottenburg-Stuttgart vor den Kopf, wo Ende des Jahres Bischof Gebhard Fürst in den Ruhestand geht.

Angesichts dieser – wohl ignorant zu nennenden - Reaktionen aus Rom braucht man wohl kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass die Zahl der Kirchenaustritte weiter steigen wird. Das Schlimme daran ist jedoch, dass immer öfter gerade die engagierten Katholiken ihre Kirche verlassen. Aus verständlichem Frust. Dabei – und da komme ich auf den Anfang zurück - müsste der Vatikan eigentlich an einem guten Verhältnis zu den deutschen Katholiken interessiert sein.