Ostern als Fest der Hoffnung – Warum Menschen in der Kirche bleiben

"Wer als Christ 'richtig' Ostern feiern will, der geht natürlich in die Kirche", heißt es online bei der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Aber die Kirchen werden auch zu hohen Feiertagen wie Ostern immer leerer.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist massiv gestiegen: 2022 lag sie in der Evangelischen Kirche mit 380.000 um ein Drittel höher als 2021. In der katholischen Kirche liegen die Zahlen für 2021 ähnlich hoch, Tendenz steigend. Gründe für den Kirchenaustritt gibt es viele, unter anderem eine zunehmende Entfremdung und Unzufriedenheit mit der Institution Kirche. Trotzdem sind die Kirchen nach wie vor Heimat für Millionen von Menschen.

Warum Menschen in der Kirche bleiben

Ende letzten Jahres war immerhin noch knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland katholisch oder evangelisch. Viele engagieren sich in ihren Gemeinden ehrenamtlich. "Es lohnt sich für mich in Kirche zu bleiben", sagt Marius Dupski, "weil ich hier eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten habe." Der 24-jährige Student betreut in Eningen unter Achalm im Landkreis Reutlingen seit etwa acht Jahren ehrenamtlich Kinder in der evangelischen Jungschar. Ihm mache es Freude, seinen Glauben weiterzugeben. In seiner Gemeinde engagiert sich Marius Dupski auch im Gemeinderat. "Ich kann hier Gemeinschaft so erleben wie in keinem anderen Bereich." Im Gemeinderat ist er das jüngste Mitglied und denkt darüber nach, wie man Menschen zwischen zwanzig und sechzig Jahren erreichen kann, für die es wenig kirchliche Angebote gebe. Es gehe darum, besser an das Leben der einzelnen Menschen anzuknüpfen.

"Ostern kann man nur gemeinsam feiern"

Der bekannte Buchautor und Benediktinerpater Anselm Grün hat ein Buch zur Frage geschrieben, "Warum ich in der Kirche bleibe". Beispiel Ostern. Man könne zwar allein darüber nachdenken, aber feiern könne man nicht allein, es brauche ein Fest, das man gemeinsam feiere. Trotz all ihrer Fehler und trotz des Missbrauchsskandals sei die Kirche Hüterin eines großen geistigen Schatzes. "Die geistige Tradition ist voller Weisheit und menschenfreundlich", so Anselm Grün in SWR1.

Die hohen Austrittszahlen erklärt Anselm Grün mit dem Missbrauchsskandal. Die Kirche habe aber auch den Menschen zu oft moralisierend ein schlechtes Gewissen gemacht, statt die frohe Botschaft Jesu zu vermitteln, in einer Sprache, die die Menschen berühre und ihre tiefste Sehnsucht anspreche. „Dafür braucht es eine Sprache, die nicht bewertet und beurteilt, sondern die aufrichtet und ermutigt“, so der 78-jährige.

Bleiben, um die Kirche zu verändern

Auch Claudia Danzer, die in Freiburg lebt, will in der Kirche bleiben. Die Initiative, die sie mitbegründet hat, klingt zunächst nicht danach: "Mein Gott diskriminiert nicht, meine Kirche schon." heißt sie.

Die 30-jährige katholische Theologin sagt im Gespräch mit SWR1, sie bleibe – aber im Protest, "weil ich die katholische Kirche in ihren Strukturen verändern möchte. Wir wollen innerkirchlich für Reformanliegen eintreten und haben auch deswegen unsere Initiative gegründet." Nach der Veröffentlichung der MHG-Missbrauchsstudie 2018 habe sich der Katholizismus In den letzten Jahren bereits verändert, beobachtet Claudia Danzer. Die Studie habe zum Nachdenken bewogen und den Reformprozess "Synodaler Weg" initiiert.

synodalerweg.de

Als katholische Theologin wolle sie in der Kirche bleiben, um zeigen, dass es nicht nur eine katholische Theologie gebe, sondern viele verschiede theologische Ansätze. Jetzt wolle sie erst einmal sehen, was von den Reformanliegen des Synodalen Weges tatsächlich umgesetzt werde. Auch wenn Claudia Danzer deshalb von sich sagt, sie sei "katholisch auf Zeit", ist bei ihr die Hoffnung zu spüren, dass sich die Strukturen in der katholischen Kirche so ändern, dass sie ihr auch künftig eine Heimat ist.

Ostern als Fest der Hoffnung

Diese Hoffnung passt gut zu Ostern, das auch "das Fest der Hoffnung" genannt wird. Es geht um die Hoffnung, dass das Leben weitergeht. Für Benediktinerpater Anselm Grün hat Ostern aber nicht nur mit der Hoffnung auf das ewige Leben zu tun. Für ihn habe das höchste Fest der Christinnen und Christen auch die Bedeutung, jetzt Steine weg zu wälzen, die einen blockieren, aufzustehen aus Angst und Resignation und innere Freiheit zu erleben. Das könnten vermutlich viele unterschreiben, die in den Kirchen bleiben, in der Hoffnung auf Veränderung.