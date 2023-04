Die Kirchen und das Geld

Die Kirchen gehören zu den wohlhabendsten Institutionen in Deutschland. Aber wo kommt dieses Geld eigentlich her? Was machen sie damit? Und wie werden eigentlich die Finanzverhältnisse der Kirchen in Zukunft aussehen, wenn noch mehr Menschen aus den Institutionen ausgetreten sein werden?

Größter Posten: Kirchensteuer Im Jahr 2021 hat die Evangelische Kirche rund 6 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Bei der Katholischen Kirche ist es etwas mehr: Sie bekam von ihren Mitgliedern 6,7 Milliarden Euro. Eingesammelt werden diese Beträge von den Finanzämtern direkt mit der Lohnsteuer. In Rheinland-Pfalz sind das 9%, in Baden-Württemberg 8% der Lohnsteuer. Diese Dienstleistung der Finanzämter bezahlen übrigens die Kirchen selbst. Die Haupteinnahme der Kirchen wird schrumpfen, darauf bereiten sich die Kirchen bereits vor: „Wir planen mit minus 30 Prozent bis zum Jahr 2030", sagt Carsten Simmer, Finanzchef der Evangelischen Kirche Deutschland EKD. Und auch die Katholischen Kirche plant - so ihr Pressesprecher Matthias Kopp - mit geringeren Kirchensteuereinnahmen: „Diese Zahl wird künftig heruntergehen, das heißt, es müssen Sparmaßnahmen herbei. Zumal wir auch wie jedes Unternehmen hohe Pensionsverpflichtungen haben für Generationen, die jetzt in Ruhestand gehen." Viel kirchliches Geld fließt in Gehälter: Die Organisationen Caritas und Diakonie gehören zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Was passiert mit den Staatsleistungen? In diese angespannte Situation kommt nun der Plan der Regierungskoalition, die sogenannten "Staatsleistungen" abzulösen. Keine einfache Aufgabe, denn die Leistungen sind alt und kompliziert. Insgesamt rund 600 Millionen Euro erhalten die Evangelische und die Katholische Kirche jährlich, als Ausgleich für Ländereien und Gebäude, die ihnen vor mehr als 200 Jahren genommen wurden. Wer damals von der Enteignung profitiert hat, waren Königreiche oder Herzogtümer – daher zahlt nicht der Bund, sondern die Länder. Allen voran Baden-Württemberg mit 140 Millionen Euro jährlich mehr als jedes andere Bundesland. Warum ist das so? Und welche Vorschläge gibt es für eine Ablöse? Das erklärt Ulrich Pick aus der Fachredaktion Religion und Gesellschaft. Im Gesamteinkommen der Kirchen machen die Staatsleistungen nur rund 7% aus. Deutlich mehr Geld erwirtschaften sie durch Stiftungsgelder, Rücklagen und Einnahmen aus Immobilienbesitz. Und auch da, wo Ländereien und Gebäude schon seit mehr als 200 Jahren dem Staat gehören, kann die Kirche sich nicht immer ganz rausziehen – denn teilweise überschneidet sich der Besitz. Vom Kloster zum Zentrum für Psychatrie Das Kloster Bad Schussenried wurde als Ausgleich für Landverluste im heutigen Frankreich dem Königreich Württemberg übereignet. 1875 richtete der Staat die „Königliche Heil- und Pflegeanstalt" hier ein. Heute heißt die Einrichtung „Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg". Die barocken Gebäude werden aber zudem als Kunst- und Kulturzentrum genutzt und einzelne Elemente – zum Beispiel Figuren auf dem Altar – gehören immer noch der katholischen Kirche.